«Спецсервіс-Кременчук» порахував усіх безпритульних тварин у місті: скільки їх наразі

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 499 Коментарів: 2

На підприємстві склали карту скупчень безпритульних собак. Найбільше їх на Третьому Занасипі, у Крюкові та на Раківці

У Кременчуці працівники комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук» протягом трьох місяців рахували кількість безпритульних тварин у місті — їх наразі 1257. Про це розповів очільник департаменту житлово-комунального господарства Кременчука Іван Москалик на засіданні депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства.

— На підприємстві заявляють, що ця цифра 100%-ва. Усі ці тварини чиповані, працівники Спецсервісу ледь не кожну цю собаку знають в морду. І ми сподіватимемося, що надалі кількість безпритульних собак буде ще зменшуватися завдяки кампанії по стерилізації безпритульних тварин.

За словами Москалика, у 2010-2011 роках кількість безпритульних собак у місті сягала близько 8 тисяч.

У Спецсервісі склали також карту скупчень безпритульних собак. Найбільше їх на Третьому Занасипі, у Крюкові та на Раківці. Проте, як повідомив керівник підприємства Валерій Декусар, скарги від містян надходять не тільки з цих районів, а й з усього міста.

Нагадаємо, минулого місяця працівники Спецсервісу попереджали про можливі випадки отруєнь безпритульних тварин у місті.