«Спецсервіс-Кременчук» порахував усіх безпритульних тварин у місті: скільки їх наразі

На підприємстві склали карту скупчень безпритульних собак. Найбільше їх на Третьому Занасипі, у Крюкові та на Раківці
У Кременчуці працівники комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук» протягом трьох місяців рахували кількість безпритульних тварин у місті — їх наразі 1257. Про це розповів очільник департаменту житлово-комунального господарства Кременчука Іван Москалик на засіданні депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства.
За словами Москалика, у 2010-2011 роках кількість безпритульних собак у місті сягала близько 8 тисяч.
У Спецсервісі склали також карту скупчень безпритульних собак. Найбільше їх на Третьому Занасипі, у Крюкові та на Раківці. Проте, як повідомив керівник підприємства Валерій Декусар, скарги від містян надходять не тільки з цих районів, а й з усього міста.
Нагадаємо, минулого місяця працівники Спецсервісу попереджали про можливі випадки отруєнь безпритульних тварин у місті.
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