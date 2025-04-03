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«Спецсервіс-Кременчук» порахував усіх безпритульних тварин у місті: скільки їх наразі

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 499 Коментарів: 2

 

На підприємстві склали карту скупчень безпритульних собак. Найбільше їх на Третьому Занасипі, у Крюкові та на Раківці

У Кременчуці працівники комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук» протягом трьох місяців рахували кількість безпритульних тварин у місті — їх наразі 1257. Про це розповів очільник департаменту житлово-комунального господарства Кременчука Іван Москалик на засіданні депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства.

— На підприємстві заявляють, що ця цифра 100%-ва. Усі ці тварини чиповані, працівники Спецсервісу ледь не кожну цю собаку знають в морду. І ми сподіватимемося, що надалі кількість безпритульних собак буде ще зменшуватися завдяки кампанії по стерилізації безпритульних тварин.

За словами Москалика, у 2010-2011 роках кількість безпритульних собак у місті сягала близько 8 тисяч.

У Спецсервісі склали також карту скупчень безпритульних собак. Найбільше їх на Третьому Занасипі, у Крюкові та на Раківці. Проте, як повідомив керівник підприємства Валерій Декусар, скарги від містян надходять не тільки з цих районів, а й з усього міста.

Нагадаємо, минулого місяця працівники Спецсервісу попереджали про можливі випадки отруєнь безпритульних тварин у місті.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Спецсервіс-Кременчук безпритульні тварини собаки
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Коментарі: 2

195
Prav:
Сьогодні, 18:04

Це називається "імітація бурхливої діяльності". Їздять, витрачають паливо, час на те, щоб рахувати собак. А боротьби з агресивними собачими зграями - нуль. На тій же Раківці біля АТБ на Білаша відкормлені зоошизою собацюри кидаються на кожного. На Третьому Занасипі біля Оптовичка - та ж сама ситуація. А нам розказують про стерилізацію, як будто це врятує від укусів. 


7 0
1 399
Andron777:
Сьогодні, 18:42

Звичайна брехня? Я тільки в своєму кварталі можу нарахувати сотню, а у маштабах міста це тисячі і тисячі smirk


2 0

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