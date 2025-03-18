У Кременчуці комунальники попереджають про можливі отруєння тварин

Якщо місцеві жителі побачать безпритульну тварину із відповідними симптомами, їм варто надати першу допомогу та звернутись до «Спецсервісу»
Комунальне підприємство «Спецсервіс-Кременчук» закликає місцевих жителів «обережно гуляти зі своїми улюбленцями» у Крюкові та «слідкувати, наскільки це можливо, за безпритульними тваринами». Це пов’язано з можливими отруєннями тварин. Про це комунальники повідомили на своїй Facebook-сторінці.
Якщо місцеві жителі побачать безпритульну тварину із такими симптомами, їм варто надати першу допомогу та звернутись до «Спецсервісу», йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Кременчуці припинила роботу єдина в районі лабораторія Держпродспоживслужби.
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