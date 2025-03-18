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У Кременчуці комунальники попереджають про можливі отруєння тварин

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 0

Якщо місцеві жителі побачать безпритульну тварину із відповідними симптомами, їм варто надати першу допомогу та звернутись до «Спецсервісу»

Комунальне підприємство «Спецсервіс-Кременчук» закликає місцевих жителів «обережно гуляти зі своїми улюбленцями» у Крюкові та «слідкувати, наскільки це можливо, за безпритульними тваринами». Це пов’язано з можливими отруєннями тварин. Про це комунальники повідомили на своїй Facebook-сторінці.

— Сьогодні (17 березня — ред.) ми забрали собаку із вулиці Івана Приходька, 111 (його багато хто знає за кличкою Валентин) із симптомами отруєння невідомою речовиною. У собаки були конвульсії та піна з рота. На жаль, врятувати не вдалося. Через 10 хвилин після надання допомоги собака померла. Окрім цього, сьогодні ми забрали мертву кішку із вул. Приходька, 81. Також є повідомлення про двох загиблих котів по вул. Лікаря Бончука, — йдеться у повідомленні.

Якщо місцеві жителі побачать безпритульну тварину із такими симптомами, їм варто надати першу допомогу та звернутись до «Спецсервісу», йдеться у повідомленні.

— Якщо у вас є ґрунтовні підозри про те, хто міг здійснити цей злочин, повідомте, будь ласка, правоохоронні органи. Нагадуємо, що, згідно Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» за отруєння тварин передбачена кримінальна відповідальність, — кажуть на комунальному підприємстві.

Нагадаємо, у Кременчуці припинила роботу єдина в районі лабораторія Держпродспоживслужби.

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Автор: Телеграф
Теги: Спецсервіс-Кременчук
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