У Кременчуці припинила роботу єдина в районі лабораторія Держпродспоживслужби: у чому причина

Установа залишилася без водопостачання та електрики, що унеможливило дослідження продуктів на відповідність стандартам та наявність хвороботворних бактерій
У Кременчуці тиждень тому припинила роботу єдина в районі акредитована лабораторія Держпродспоживслужби. Ця установа більше не може досліджувати зразки харчових продуктів на відповідність стандартам та наявність хвороб, оскільки не отримує комунальні послуги, зокрема, електроенергію та воду. Про це повідомило «Суспільне.Полтава».
Лабораторія без водопостачання та електрики не може проводити дослідження продуктів на відповідність стандартам та наявність хвороботворних бактерій.
Водопостачання лабораторії Держпродспоживслужби припинили за заборгованість КП «Спецсервіс-Кременчук», яке перебуває в цій будівлі. Про це «Суспільному» повідомив директор КП «Кременчукводоканал» Роман Міхєєв.
Роботу припинили усі відділи лабораторії. Її працівники займаються документами та архівом, наскільки це дозволяє денне світло та те, що у приміщенні лабораторії дуже холодно.
За словами завідувача Кременчуцької районної лабораторії Держпродспоживслужби Олега Латухіна, зупинилася вся робота. Адже за таких умов для дослідження не можна використовувати жодного обладнання.
Заступник начальника Кременчуцького райуправління Держпродспоживслужби Андрій Перший заявив, що тривають перемовини про відновлення постачання води та електроенергії до лабораторії. Планів на її переміщення до іншої будівлі поки немає.
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