У Кременчуці припинила роботу єдина в районі лабораторія Держпродспоживслужби: у чому причина

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Установа залишилася без водопостачання та електрики, що унеможливило дослідження продуктів на відповідність стандартам та наявність хвороботворних бактерій

У Кременчуці тиждень тому припинила роботу єдина в районі акредитована лабораторія Держпродспоживслужби. Ця установа більше не може досліджувати зразки харчових продуктів на відповідність стандартам та наявність хвороб, оскільки не отримує комунальні послуги, зокрема, електроенергію та воду. Про це повідомило «Суспільне.Полтава».

Лабораторія без водопостачання та електрики не може проводити дослідження продуктів на відповідність стандартам та наявність хвороботворних бактерій.

— Уже декілька місяців, як відсутнє водопостачання на території приміщення будівлі за адресою Івана Мазепи, 39. Також з 9 січня було відключено електропостачання до нашої Кременчуцької районної лабораторії Держпродспоживслужби, що своєю чергою унеможливлює проведення лабораторних досліджень. Проведення даних оперативних досліджень забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя населення та унеможливлює чи зменшує ризик виникнення харчових отруєнь серед населення, — розповів виданню виконувач обов’язків заступника начальника Кременчуцького райуправління Держпродспоживслужби Андрій Первий.

Водопостачання лабораторії Держпродспоживслужби припинили за заборгованість КП «Спецсервіс-Кременчук», яке перебуває в цій будівлі. Про це «Суспільному» повідомив директор КП «Кременчукводоканал» Роман Міхєєв.

— За цією адресою: вулиця Івана Мазепи, 39, в місті Кременчуці у «Кременчукводоканал» зареєстрований єдиний споживач. Це комунальне підприємство «Спецсервіс-Кременчук». У грудні 2024-го водоканал листом повідомив, що припиняє послугу водопостачання з причини утворення заборгованості майже 12 тисяч гривень. «Кременчукводоканал» працює в умовах воєнного стану, як і інші водоканали. На жаль, тарифна політика в державі така, що фінансовий результат «Кременчукводоканалу» збитковий. І кожна тисяча гривень заборгованості, на жаль, для підприємства — це мінус, — зауважив він.

Роботу припинили усі відділи лабораторії. Її працівники займаються документами та архівом, наскільки це дозволяє денне світло та те, що у приміщенні лабораторії дуже холодно.

За словами завідувача Кременчуцької районної лабораторії Держпродспоживслужби Олега Латухіна, зупинилася вся робота. Адже за таких умов для дослідження не можна використовувати жодного обладнання.

— Ми єдина акредитована лабораторія в районі. Виробники зараз будуть стикатися з тими проблемами, що нема як їм дослідити їхню продукцію. Вони далі не зможуть її реалізовувати, — пояснив він.

Заступник начальника Кременчуцького райуправління Держпродспоживслужби Андрій Перший заявив, що тривають перемовини про відновлення постачання води та електроенергії до лабораторії. Планів на її переміщення до іншої будівлі поки немає.