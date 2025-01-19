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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Лубнах до 10 років ув’язнення засудили звільненого військового, який через ревнощі кинув гранату в бік дружини та її родича

Сьогодні, 21:55 Переглядів: 157

 

Чоловіка звільнили з військової служби у квітні 2024 року за сімейними обставинами – він одружився з жінкою, яка виховувала двох дітей, один з яких мав інвалідність

Колегія суддів Лубенського міськрайонного суду 14 січня 2025 року визнала винним чоловіка, щойно звільненого з ЗСУ, у скоєнні трьох злочинів: замаху на вбивство двох осіб із застосуванням бойової гранати, а також незаконному поводженні з  вибуховими пристроями та холодною зброєю. Йому призначили покарання у виді позбавлення волі строком на 10, 3 та 1 рік відповідно за кожний злочин. Остаточне покарання за сукупністю злочинів було призначено шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим — у виді позбавлення волі строком на 10 років.

За матеріалами справи № 525/752/24 обвинувачений наступного дня після звільнення з військової служби — 10 квітня 2024 року, прийшов додому, де побачив свою дружину з чоловіком її сестри. На ґрунті ревнощів між ним, дружиною та її родичем виникла сварка. Після погроз ножем він згадав про гранату, яку привіз додому з зони бойових дій. Опівночі обвинувачений повернувся із бойовою гранатою GHO-1 та кинув її у потерпілих. Чоловік отримав легкі осколкові поранення, а дружина устигла відбігти.

Обвинувачений був призваний на військову службу за мобілізацією у лютому 2023 року. Бойові завдання виконував спершу на Бахмутському, а потім на Авдіївському напрямках, де, за його поясненням і знайшов ніж-багнет та гранату, які незаконно привласнив та перевіз до місця проживання. У квітні 2023 року він одружився з жінкою, яка виховувала двох дітей, один з яких мав інвалідність, та взяв її прізвище. За свідченням його дружини, метою укладання шлюбу було звільнення обвинуваченого з військової служби за сімейними обставинами. Свого чоловіка у матеріалах справи вона називає «колишнім».

Під час судового засідання обвинувачений визнав, що незаконно привласнив та зберігав знайдені ніж-багнет та гранату, але заперечував намір навмисного убивства. Він стверджував, що бойова частина гранати була ним «знешкоджена» шляхом випалення вибухової речовини, а її вибух стався «випадково». Натомість потерпілі наполягали, що обвинувачений свідомо висмикнув чеку та кинув гранату в їх бік зі словами «Ловіть!».

Вибухотехнічна експертиза засвідчила, що граната містила вибухову речовину на основі гексогену та перебувала у боєздатному стані. Суд визнав пояснення обвинуваченого про «муляж» гранати безпідставними та кваліфікував його дії за ч.2 ст. 263, ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч.2 ст. 15, п. п.1,5 ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Суд призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою. Крім того, він зобов’язаний відшкодувати вартість вибухотехнічної, комплексної вибухотехнічної, трасологічної експертиз та експертизи холодної зброї на загальну суму понад 14 тисяч гривень. Вирок Лубенського міськрайонного суду може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів із дня проголошення.

Нагадаємо, 8 вересня минулого року в Лубнах біля супермаркету 53-річний місцевий житель підірвав гранату. Внаслідок вибуху поранення отримали троє людей, а чоловік, який кинув гранату, помер на місці від осколкових поранень. 

Того ж дня у Гребінці на Полтавщині п’яний чоловік підірвав гранату біля п’ятиповерхового будинку — троє людей з пораненнями опинилися у лікарні.

У серпні на Полтавщині затримали мешканця Дніпропетровщини, який підірвав гранату, намагаючись вбити жінку та дитину.

У березні минулого року ми писали, про засудження військовослужбовця на Полтавщині, який підірвав гранату на подвір'ї знайомого, щоб його залякати.

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На Полтавщині військовий підірвав гранату на подвір'ї знайомого, щоб його залякати

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Автор: Віктор Крук
Теги: Лубни суд граната засудили військовий вибуховий пристрій ніж
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