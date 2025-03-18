На Полтавщині зупинили водія BMW, який рухався зі швидкістю понад 220 км/год

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 448

На Полтавщині патрульні зупинили водія BMW, який рухався зі швидкістю 223 км/годину. Таку інформацію оприлюднили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Зупинили чоловіка на дорозі Дніпро-Решетилівка. У патрульній поліції зазначають, що така швидкість значно перевищила допустиму норму.

На водія склали постанову за перевищення швидкості понад 50 км/год (ч. 4 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Штраф за таке порушення становить 1700 гривень.

У патрульній поліції вкотре закликають водіїв дотримуватися швидкісного режиму і нагадують, що перевищення швидкості є однією із головних причин виникнення аварій із тяжкими наслідками.

Так від початку року на дорогах області внаслідок аварій, причинами яких стало перевищення швидкості, загинули 13 осіб.