У Кременчуці чоловік у формі погрожував перехожому пістолетом. Зброю арештували

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 602

Крюківський районний суд наклав арешт на пістолет «STALKER», яким, імовірно, погрожували вбивством місцевому жителю. Про це йдеться в ухвалі суду, оприлюдненій у реєстрі за 16 травня.

Інцидент стався 12 травня біля одного з будинків на вулиці Старшого лейтенанта Кагала. Потерпілий розповів поліції, що приїхав допомогти знайомому винести сміття з квартири. Виходячи з під’їзду, він зустрів невідомого чоловіка, який агресивно почав звинувачувати його в крадіжці.

За кілька хвилин, коли потерпілий повертався від сміттєвого контейнера, той самий чоловік, уже у військовій формі без розпізнавальних знаків, тримав у руці, ймовірно, револьвер. Зі слів потерпілого, нападник підійшов на 2-3 метри, направив зброю в обличчя і крикнув: «Я тебе щас тут пристрелю!», після чого натиснув на спусковий гачок. Зброя клацнула, але не вистрілила.

Чоловік вирішив вибити пістолет. Під час штовханини зброя випала на землю. Після ймовірний револьвер знайшли слідчі під час огляду місця події. Нині триває розслідування у відкритому кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу — погроза вбивством.

Нагадаємо, 5 травня на дитячому майданчику на вулиці Небесної Сотні місцеві жителі почули постріл. За даними правоохоронців, між кременчуківцями стався конфлікт, в одного з учасників був стартовий пістолет.