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На дитячому майданчику у Кременчуці чули постріл: потерпілих немає — поліція (доповнено)

Сьогодні, 16:48 Переглядів: 181

 За даними правоохоронців, між чоловіками стався конфлікт, в одного з учасників був стартовий пістолет

Вдень 5 травня на дитячому майданчику на вулиці Небесної Сотні місцеві жителі почули постріл. Відповідну інформацію з соцмереж підтвердили у Кременчуцькому районному управлінні поліції. 

За даними правоохоронців, між чоловіками стався конфлікт, в одного з учасників був стартовий пістолет. Набій був холостим. Потерпілих внаслідок інциденту немає. Нині на місці працює поліція, яка з’ясовує обставини події.

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, подія сталася близько 15.50. 

Правоохоронці встановили причетних до інциденту осіб. Ними виявилися двоє місцевих жителів (41-річний чоловік та 30-річна жінка). На місці події у правопорушників виявлено та вилучено, ймовірно, стартовий пістолет із холостими набоями.

Наразі слідчо-оперативна група поліції встановлює обставини події.

 

Нагадаємо, 13 квітня на пляжі біля Сухого Кагамлика виник конфлікт між двома компаніями відпочивальників. Один з учасників отримав поранення — за попередніми даними, з пістолета. 

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Автор: Телеграф
Теги: стрілянина
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