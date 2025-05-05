За даними правоохоронців, між чоловіками стався конфлікт, в одного з учасників був стартовий пістолет
Вдень 5 травня на дитячому майданчику на вулиці Небесної Сотні місцеві жителі почули постріл. Відповідну інформацію з соцмереж підтвердили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.
За даними правоохоронців, між чоловіками стався конфлікт, в одного з учасників був стартовий пістолет. Набій був холостим. Потерпілих внаслідок інциденту немає. Нині на місці працює поліція, яка з’ясовує обставини події.
Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, подія сталася близько 15.50.
Правоохоронці встановили причетних до інциденту осіб. Ними виявилися двоє місцевих жителів (41-річний чоловік та 30-річна жінка). На місці події у правопорушників виявлено та вилучено, ймовірно, стартовий пістолет із холостими набоями.
Наразі слідчо-оперативна група поліції встановлює обставини події.
Нагадаємо, 13 квітня на пляжі біля Сухого Кагамлика виник конфлікт між двома компаніями відпочивальників. Один з учасників отримав поранення — за попередніми даними, з пістолета.
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