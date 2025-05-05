«Так стирається міська історія». Активісти показали, як у Кременчуці зносять 120-річну дореволюційну будівлю: відео

У Кременчуці триває будівництво житлового масиву на перехресті вулиць Івана Мазепи та Академіка Маслова. Кременчуцькі активісти, які виступають проти знесення 120-річної дореволюційної будівлі під час забудови центра міста, заявили, що забудовник «не зводитиме новобуд на місці будинку. Згідно з ситуаційним планом, житловий комплекс постане поряд». Про це повідомили сторінці kremenchuk.intelligent в Instagram.

Активісти назвали демонтаж «необґрунтованим» і додали, що «його можна було б уникнути».

— Будинок на Мазепи, 13 міг би стати музеєм, школою, майстернею чи будинком культури. Ба більше — зберегти свою житлову функцію. Його можна було б реставрувати та наповнити новими сенсами, а не знищити та вкрити бетоном. Так стирається міська історія, — йдеться у дописі.

За словами активістів, за 2 місяці після розголосу ситуації «міська влада ніяк не зреагувала [...]. Департамент культури не ініціював присвоєння статусу памʼятки».

Нагадаємо, на початку березня кременчуцькі активісти виступили проти знесення забудовниками історичної будівлі у центрі міста. Двоповерховий будинок на вулиці Мазепи, 13 звели у 1910 році за проєктом німецького архітектора. Будинок у центрі міста — це збережений зразок кременчуцької архітектури у стилі історизм з елементами неоренесансу та неоготики, кажуть активісти.

Додамо, що наприкінці лютого під час засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури розглянули земельні питання, що виносились на сесію міської ради.

Головним серед них було погодження зміни до детального плану території центральної частини міста. Ці зміни передбачають, зокрема, будівництво багатоповерхового житлового будинку на перехресті вулиць Івана Мазепи та Академіка Маслова.

Як зазначила на засіданні депутатської комісії очільниця управління містобудування та архітектури Олександра Волощенко, 3 лютого пройшли громадські обговорення цих змін до детального плану, й жодних зауважень чи пропозицій від їх учасників не поступило.

Відомо, що на ділянці зведуть шестиповерховий будинок, розрахований на 63 квартири: однокімнатних — 36, двокімнатних — 18, трикімнатних — 9. Також там буде паркінг, адміністративні будівлі тощо.

Що відомо про забудовника і які є зв’язки народним депутатом Юрієм Шаповаловим

Будівництвом опікується товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Гофекс Оптіма». Роботи виконує ПАТ «Крюківбудтехмонтаж».

У 2022 році «Гофекс Оптіма» викупила на аукціоні у «Укртранснафти» ділянку разом з незавершеним будівництвом 9-поверхового житлового будинку. Оголошена вартість лота складала майже 5 млн гривень, але ТОВ «Гофекс Оптіма» вдалось придбати ділянку площею 4184 м² разом з недобудовою майже за 978 тисяч гривень — різниця між оголошеною вартістю і пропозицією складає 79%.

Як вказано в аналітичній онлайн системі YouControl, компанію «Гофекс Оптіма» заснували у 2021 році. Статутний капітал — понад 11 млн гривень. ТОВ керує Світлана Васильєва, а засновниками вказані Євгенія Щербак та Валерій Жуков. «Гофекс Оптіма» є будівельною компанією.

Валерій Жуков, за даними Опендатабот та Clarity Project, нині керує ТОВ «ТРК «Кременчук» (ТРК «Галактика» — ред.). Другий директор вказаний Юрій Козін.

Засновниками ТРК є на сьогодні приватне підприємство «Томс», Юлія Погрібна, Дар’я Плужник та компанія «Медалліон Інтернейшнл КО». Остання засновниця зареєстрована у Республіці Маршаллові Острови, вказано у держреєстрах. Відомо, що вона фігурує, як бенефіціарка кількох фірм, одна з них веде до ексдепутата Кременчуцької міської ради та вже колишнього очільника «Київміськбуду» Ігоря Кушніра, фігуранта журналістських розслідувань щодо забудови комунальних земель столиці.

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Найбільшу частку у ТРК «Кременчук» має підприємство «Томс» (50%), кінцевим бенефіціарним власником якого є народний депутат України від Кременчука Юрій Шаповалов.

Дар’я Плужник є донькою колишнього очільника Полтавського управління боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ) та фігуранта журналістських розслідувань Олександра Плужника. Чоловік здобув репутацію найбагатшого міліціонера.

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Юлія Погрібна — колишня дружина колишнього заступника міського голови Андрія Погрібного, директора ТОВ «Голландські троянди». Фірму Погрібний заснував разом з Ігорем Кушніром ще у 2012 році. «Голландські троянди» неодноразово вигравали тендери від кременчуцької влади.

Своєю чергою бенефіціарка ТОВ «Гофекс Оптіма», що опікуватиметься зведенням житлових будинків, Євгенія Щербак є засновницею публічного акціонерного товариства «Крюківбудтехмонтаж» і була серед кінцевих бенефіціарів фірми «Будтехсервіс». Обидві компанії так чи інакше пов’язані з її, ймовірно, батьком Назімом Хасаєвим.

Майбутній житловий будинок по вул. Мазепи, 11/28. Фото: kbtm.in.ua

Раніше засновником та директором ТОВ «Гофекс Оптіма» був Михайло Шевченко, вказано на Clarity Project. Можемо припускати, що мова йде про колишнього першого заступника міського голови Полтави за часів правління Олександра Мамая. Відомо, що з 2000 років Михайло Шевченко працював у кількох компаніях разом з Ігорем Кушніром.

Втім, найпершим засновником і директором «Гофекс Оптіма» був Третяк Віталій Валентинович. Як вказували у KyivPost з посиланням на Опендатабот, станом на травень 2024 року Віталій Третяк відкрив 436 компаній за останні 4 роки і є третім в Україні серед серійних підприємців, масових засновників, за кількістю фірм.

Нинішня директорка «Гофекс Оптіма» Світлана Васильєва також має зв’язки з ПАТ «Крюківбудтехмонтаж» — вона зазначена у реєстрах як посадова особа товариства.



