Завтра частина Кременчука тимчасово залишиться без води: хто саме і чому

Завтра, 6 травня, у декого із жителів Кременчука тимчасово не буде води. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Попередньо із 8.30 і до закінчення робіт (орієнтовно 17.00) комунальники проводитимуть аварійні роботи на водопровідній мережі.
У цей час без води залишаться абоненти за такими адресами:
вул. Юрія Руфа, буд. 39, 59, 61, 63/1, 65А, 65В;
вул. Переяславська, буд. 2-37/12;
пров. Переяславський;
пров. Залізничний;
пров. Абрикосовий;
пров. Фруктовий;
вул. Володимира Черниша;
вул. Локомотивна;
вул. Зінаїди Тулуб;
вул. Межова;
вул. Новомежова;
вул. Андріївська;
пров. Дмитра Барковського.
На цей час громадян закликають зробити необхідний запас води.
Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.