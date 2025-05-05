Завтра частина Кременчука тимчасово залишиться без води: хто саме і чому

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 123

Містянам радять зробити необхідний запас води на день

Завтра, 6 травня, у декого із жителів Кременчука тимчасово не буде води. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Попередньо із 8.30 і до закінчення робіт (орієнтовно 17.00) комунальники проводитимуть аварійні роботи на водопровідній мережі.

У цей час без води залишаться абоненти за такими адресами:

вул. Юрія Руфа, буд. 39, 59, 61, 63/1, 65А, 65В;

вул. Переяславська, буд. 2-37/12;

пров. Переяславський;

пров. Залізничний;

пров. Абрикосовий;

пров. Фруктовий;

вул. Володимира Черниша;

вул. Локомотивна;

вул. Зінаїди Тулуб;

вул. Межова;

вул. Новомежова;

вул. Андріївська;

пров. Дмитра Барковського.

На цей час громадян закликають зробити необхідний запас води.

Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.