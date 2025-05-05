Горішньоплавнівське гірничо-будівельне училище отримає кошти на модернізацію майстерень

Вище професійне гірничо-будівельне училище в Горішніх Плавнях на Кременчуччині отримає фінансування на модернізацію майстерень. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.
Крім училища із Горішніх Плавнів, кошти спрямують ще трьом закладам освіти області:
За словами Когута, перші ремонтні роботи мають розпочатися уже найближчим часом. Завдяки цьому у закладах освіти будуть створені сучасні умови навчання для опанування професій, що відповідають потребам ринку праці.
Профінансують заклади освіти у рамках проєкту #100майстерень. Загалом Міністерство освіти і науки планує виділити та оновлення майстерень 35,1 мільйона гривень субвенції.
Нагадаємо, цьогоріч у Кременчуцькому ВПУ №7 відкрили центр «Верстатник широкого профілю».
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