Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 6 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Алітуська, 1А, 2
пров. Павлівський, 1/4.
пров. 1-й Деповський, 3-21
туп. 1-й Малокохнівський, 1-9
туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7
туп. 3-й Малокохнівський, 2-4
туп. 4-й Малокохнівський, 1/14-10
вул. Давида Кострова, 2/37
пров. Динамівський, 2-13
вул. Дружинницька, 1-33
вул. Експресівська, 1-48
вул. Господарська, 1-38
пров. Господарський, 3-10А
вул. Івана Багряного, 1/39-21
вул. Івана Богуна, 2А-12/1
вул. Івана Дзюби, 3-36
вул. Капітана Мовчана, 1-26
пров. Князя Аскольда, 1А-19А
пров. Композитора Вербицького, 1-16
вул. Льва Орнштейна, 1/7-8
вул. Максима Кривоноса, 1А-92
пров. Малокохнівський, 1-23/3
пров. Марії Примаченко, 2-25
туп. Миколи Сціборського, 7
вул. Нижня, 1-28
пров. Новогеоргіївський, 10А
вул. Олександра Древаля, 182/1-186
вул. Павла Скоропадського, 2-26
вул. Панаса Мирного, 5-15
пров. Панаса Мирного, 3
вул. Паризька, 2/32-14/35
пров. Парковий, 1/2-27
пров. Південний, 1/29-26
вул. Полковника Оксанченка, 2
вул. Рєпіна, 1/30-20/26
пров. Фізкультурний, 1А-22
пров. Фруктовий, 18
пров. Шосейний, 10
вул. Щаслива, 2-40.
вул. 29 Вересня, 8, 10/24
вул. Андрія Ізюмова
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Івана Багряного, 1/39
вул. Івана Дзюби, 3-36
вул. Івана Мазепи, 28, 30, 30А
вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16, 33
вул. Ігоря Сердюка
вул. Капітана Мовчана, 1-26
вул. Лейтенанта Покладова, 6/20, 8, 11/29, 18, 24/40
вул. Максима Кривоноса, 20/1, 25
вул. Майора Борищака, 6/20, 9
вул. Небесної Сотні, 27Б, 27В
вул. Паризька, 2/32-12, 14/35
вул. Платухіна, 20-37
вул. Рєпіна, 2/26-8
вул. Романа Шухевича, 11-36
вул. Щаслива, 2-40
пров. Андрія Ізюмова
пров. Композитора Вербицького, 1; 2Б-16
пров. Марії Примаченко, 2-25
пров. Новогеоргієвський, 10А
пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2
пров. Південний, 1/29-26
пров. Фізкультурний, 1А-22
туп. Автозаводський, 2
туп. Миколи Сціборського, 7
туп. Юнатів, 1-7
вул. Ананія Размислова
вул. Барвінкова
вул. Бажана
вул. Бузкова
вул. Вадима Кришталя
вул. Василя Симоненка (двічі згадується)
вул. Віктора Баранова
вул. Володимира Винниченка
вул. Газопровідна
вул. Горліс-Горського
вул. Данила Галицького
вул. Експресівська
вул. Івана Нагнибіди
вул. Ігоря Сікорського
вул. Кобзарська
вул. Козацька
вул. Комишанська
вул. Марка Вовчка
вул. Марка Кропивницького
вул. Микити Клєцкова
вул. Миколи Міхновського
вул. Михайла Грушевського
вул. Михайла Калачевського
вул. Мрії
вул. Ніни Крюкової
вул. Новомиргородська
вул. Олександра Чайки
вул. Олени Пчілки
вул. Підводника Коваленка
вул. Полковника Оксанченка
вул. Ракетна
вул. Рокитнянська
вул. Северина Наливайка
вул. Сергія Кульчицького
вул. Соснівська
вул. Хімічна
вул. Хортицька
вул. Якова Петруся
пров. Ананія Размислова
пров. Григорія Ашкаренка
пров. Давида Гурамішвілі
пров. Ємельяненко
пров. Караванний
пров. Князя Вітовта
пров. Малокохнівський
пров. Полтавський
пров. Фізкультурний
пров. Якова Петруся
туп. Бажана
туп. Данила Апостола
туп. Газопровідний
туп. Глобинський
туп. Кармелюка
туп. Кременецький.
вул. Горліса-Горського, 3-10
вул. Євгена Патона, 25
вул. Київська, 64-121
вул. Олексія Древаля, 182/1-186
вул. Ярова, 1-7
просп. Полтавський, 277/2-281
просп. Полтавський
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
туп. Урожайний, 2
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
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