Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Сьогодні, 19:01 Переглядів: 282

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У вівторок, 6 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00

  • вул. Алітуська, 1А, 2

  • пров. Павлівський, 1/4.

З 6.00 до 18.00:

  • пров. 1-й Деповський, 3-21

  • туп. 1-й Малокохнівський, 1-9

  • туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7

  • туп. 3-й Малокохнівський, 2-4

  • туп. 4-й Малокохнівський, 1/14-10

  • вул. Давида Кострова, 2/37

  • пров. Динамівський, 2-13

  • вул. Дружинницька, 1-33

  • вул. Експресівська, 1-48

  • вул. Господарська, 1-38

  • пров. Господарський, 3-10А

  • вул. Івана Багряного, 1/39-21

  • вул. Івана Богуна, 2А-12/1

  • вул. Івана Дзюби, 3-36

  • вул. Капітана Мовчана, 1-26

  • пров. Князя Аскольда, 1А-19А

  • пров. Композитора Вербицького, 1-16

  • вул. Льва Орнштейна, 1/7-8

  • вул. Максима Кривоноса, 1А-92

  • пров. Малокохнівський, 1-23/3

  • пров. Марії Примаченко, 2-25

  • туп. Миколи Сціборського, 7

  • вул. Нижня, 1-28

  • пров. Новогеоргіївський, 10А

  • вул. Олександра Древаля, 182/1-186

  • вул. Павла Скоропадського, 2-26

  • вул. Панаса Мирного, 5-15

  • пров. Панаса Мирного, 3

  • вул. Паризька, 2/32-14/35

  • пров. Парковий, 1/2-27

  • пров. Південний, 1/29-26

  • вул. Полковника Оксанченка, 2

  • вул. Рєпіна, 1/30-20/26

  • пров. Фізкультурний, 1А-22

  • пров. Фруктовий, 18

  • пров. Шосейний, 10

  • вул. Щаслива, 2-40.

З 8.00 до 17.00:

  • вул. 29 Вересня, 8, 10/24

  • вул. Андрія Ізюмова

  • вул. Давида Кострова, 2/37

  • вул. Івана Багряного, 1/39

  • вул. Івана Дзюби, 3-36

  • вул. Івана Мазепи, 28, 30, 30А

  • вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16, 33

  • вул. Ігоря Сердюка

  • вул. Капітана Мовчана, 1-26

  • вул. Лейтенанта Покладова, 6/20, 8, 11/29, 18, 24/40

  • вул. Максима Кривоноса, 20/1, 25

  • вул. Майора Борищака, 6/20, 9

  • вул. Небесної Сотні, 27Б, 27В

  • вул. Паризька, 2/32-12, 14/35

  • вул. Платухіна, 20-37

  • вул. Рєпіна, 2/26-8

  • вул. Романа Шухевича, 11-36

  • вул. Щаслива, 2-40

  • пров. Андрія Ізюмова

  • пров. Композитора Вербицького, 1; 2Б-16

  • пров. Марії Примаченко, 2-25

  • пров. Новогеоргієвський, 10А

  • пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2

  • пров. Південний, 1/29-26

  • пров. Фізкультурний, 1А-22

  • туп. Автозаводський, 2

  • туп. Миколи Сціборського, 7

  • туп. Юнатів, 1-7

  • вул. Ананія Размислова

  • вул. Барвінкова

  • вул. Бажана

  • вул. Бузкова

  • вул. Вадима Кришталя

  • вул. Василя Симоненка (двічі згадується)

  • вул. Віктора Баранова

  • вул. Володимира Винниченка

  • вул. Газопровідна

  • вул. Горліс-Горського

  • вул. Данила Галицького

  • вул. Експресівська

  • вул. Івана Нагнибіди

  • вул. Ігоря Сікорського

  • вул. Кобзарська

  • вул. Козацька

  • вул. Комишанська

  • вул. Марка Вовчка

  • вул. Марка Кропивницького

  • вул. Микити Клєцкова

  • вул. Миколи Міхновського

  • вул. Михайла Грушевського

  • вул. Михайла Калачевського

  • вул. Мрії

  • вул. Ніни Крюкової

  • вул. Новомиргородська

  • вул. Олександра Чайки

  • вул. Олени Пчілки

  • вул. Підводника Коваленка

  • вул. Полковника Оксанченка

  • вул. Ракетна

  • вул. Рокитнянська

  • вул. Северина Наливайка

  • вул. Сергія Кульчицького

  • вул. Соснівська

  • вул. Хімічна

  • вул. Хортицька

  • вул. Якова Петруся

  • пров. Ананія Размислова

  • пров. Григорія Ашкаренка

  • пров. Давида Гурамішвілі

  • пров. Ємельяненко

  • пров. Караванний

  • пров. Князя Вітовта

  • пров. Малокохнівський

  • пров. Полтавський

  • пров. Фізкультурний

  • пров. Якова Петруся

  • туп. Бажана

  • туп. Данила Апостола

  • туп. Газопровідний

  • туп. Глобинський

  • туп. Кармелюка

  • туп. Кременецький.

З 8.00 до 20.00

  • вул. Горліса-Горського, 3-10

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Київська, 64-121

  • вул. Олексія Древаля, 182/1-186

  • вул. Ярова, 1-7

  • просп. Полтавський, 277/2-281

  • просп. Полтавський

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

  • туп. Урожайний, 2

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго планові відключення
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