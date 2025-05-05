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Відбудеться презентація двотомника Тетяни Булат «Перлини української душі» (афіша)

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 108

Вхід вільний

Талановита кременчуцька поетеса й публіцистка Тетяна Булат й читальна зала філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки запрошує на презентацію двотомного видання авторки «Перлини української душі».

Ви зануритесь у чарівний світ поезії, особисто познайомитеся з талановитою поетесою та отримаєте справжнє задоволення від спілкування з творчими кременчужанами.

Презентація відбудеться 11 травня о 16.00 в читальній залі.

Запрошують усіх охочих.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: анонс читальна зала Тетяна Булат презентація
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