Талановита кременчуцька поетеса й публіцистка Тетяна Булат й читальна зала філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки запрошує на презентацію двотомного видання авторки «Перлини української душі».
Ви зануритесь у чарівний світ поезії, особисто познайомитеся з талановитою поетесою та отримаєте справжнє задоволення від спілкування з творчими кременчужанами.
Презентація відбудеться 11 травня о 16.00 в читальній залі.
Запрошують усіх охочих.
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