Студентів кременчуцького училища оголосили у міжнародний розшук через хуліганство

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Обох юнаків — учнів Регіонального центру профтехосвіти № 1 — звинувачують у вчиненні групового хуліганства із застосуванням насильства (ч.4 ст. 296 КК України). Студентів оголосили у міжнародний розшук. Рішення ухвалив Крюківський районний суд.

Першого — студента групи Е-21-3в — суд оголосив у розшук ще у квітні 2024 року, після того, як він не з’являвся до суду, попри виклики. Тоді суд виділив його справу в окреме провадження.

Другого — учня групи С-22-3 — суд оголосив у міжнародний розшук у квітні 2025-го. За інформацією прикордонників, він виїхав з України 27 листопада 2024 року через пункт пропуску «Краківець». З того часу не з’являвся до суду, його представник не пояснив причин неявки.

Провадження щодо обох фігурантів зупинено до моменту їх розшуку.

Нагадаємо, 5 травня на дитячому майданчику на вулиці Небесної Сотні місцеві жителі почули постріл.