У Кременчуцькому ВПУ №7 відкрили центр «Верстатник широкого профілю»: навчатись зможуть не лише студенти

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6 лютого у Кременчуцькому вищому професійному училищі № 7 відкрили навчально-практичний центр «Верстатник широкого профілю». Відновлення будівлі навчально-виробничих майстерень провели в межах програми «EU4Skills: Модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні».

За словами директора ВПУ Миколи Несена, загальна вартість проєкту становить понад 60 мільйонів гривень, з яких понад 11 млн грн виділила область і держава, все інше — кошти Європейського Союзу. Відомо, що в межах створення центру для ВПУ придбали й вже ввели в експлуатацію, зокрема, токарно-гвинторізні верстати, заточні верстати, промислові пилососи та інше обладнання.

Загалом на новому обладнанні зможуть навчатись майже 200 осіб — це не лише студенти училища, а й ветерани, переселенці або місцеві жителі, які хочуть підвищити кваліфікацію чи опанувати нову професію в рамках державних програм.

Як розповів заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко, реалізація проєкту тривала понад 1 рік.

— Вже є тут елементи дуальної освіти, коли учні профтеху будуть мати не лише просто навчання, але й виконувати виробничі замовлення. Це нормальний крок і для відновлення економіки, і для відновлення профтехосвіти в Україні, — розповів Чубенко.

За словами заступника з цифрового розвитку Міністерства освіти і науки Дмитра Завгороднього, у Кременчуці також планують організовувати профорієнтаційні екскурсії — «у це будуть залучені підприємства міста, заклади освіти, університет і школи, в яких діти, які навчаються в 8-11 класах, зможуть відвідати як підприємства, так і заклади освіти».

У самому ж ВПУ створять спеціальний центр для організації відповідних екскурсій, «і Швейцарський педагогічний університет буде підтримувати центр в розробці цього кар'єрного консультування для того, щоб це все ефективно працювало», сказав Завгородній.