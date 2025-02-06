У Кременчуці завтра попрощаються із померлим захисником Антоном Зотовим

У п’ятницю, 7 лютого, у Кременчуці в останню путь проведуть померлого захисника Антона Зотова. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що військовослужбовець — випускник кременчуцької гімназії № 20. Помер військовослужбовець 22 січня 2025 року.
Прощання та поховання Антона Зотова відбудеться завтра, 7 лютого:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.
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