У Кременчуцькому ВПУ № 7 планують утеплення навчального корпусу за 400 тисяч євро — МОН

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 186

У Кременчуцькому вищому професійному училищі № 7 планують утеплити навчальний корпус. Тендер на проведення робіт оголосять вже цьогоріч. Про це повідомив заступник міністра з цифрової трансформації Міністерства освіти і науки Дмитро Завгородній 6 лютого.

Орієнтовна вартість робіт складатиме 400 тисяч євро (понад 17 млн грн за сьогоднішнім курсом), розповів «Кременчуцькому Телеграфу» Завгородній.

— Щоб він став ще більш енергоефективним, більш привабливим, комфортним для навчання, — сказав представник МОН.

Нині вже розроблена проєктно-кошторисна документація. Ймовірно, що утеплення проводитимуть коштом Європейського Союзу.

Нагадаємо, у Кременчуцькому ВПУ № 7 відкрили центр «Верстатник широкого профілю», де навчатись зможуть не лише студенти.