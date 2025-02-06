У Кременчуцькому ВПУ № 7 планують утеплення навчального корпусу за 400 тисяч євро — МОН

У Кременчуцькому вищому професійному училищі № 7 планують утеплити навчальний корпус. Тендер на проведення робіт оголосять вже цьогоріч. Про це повідомив заступник міністра з цифрової трансформації Міністерства освіти і науки Дмитро Завгородній 6 лютого.
Орієнтовна вартість робіт складатиме 400 тисяч євро (понад 17 млн грн за сьогоднішнім курсом), розповів «Кременчуцькому Телеграфу» Завгородній.
Нині вже розроблена проєктно-кошторисна документація. Ймовірно, що утеплення проводитимуть коштом Європейського Союзу.
Нагадаємо, у Кременчуцькому ВПУ № 7 відкрили центр «Верстатник широкого профілю», де навчатись зможуть не лише студенти.
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