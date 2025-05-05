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Топ новина, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині в одній із шкіл під час уроку померла дитина: поліція встановлює обставини (доповнено)

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 1 169

 

За попередніми даними, подія сталася в одному із закладів освіти Пирятина

На Полтавщині в одній зі шкіл на уроці померла дитина. Інформація про це почала ширитися у соцмережах.

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» звернулися за коментарем до речника Головного управління Національної поліції у Полтавській області Юрія Сулаєва. 

— До нас надійшла інформація про це. Зараз перевіряємо та встановлюємо усі обставини, — повідомив він.

Як вдалося з’ясувати, сталася подія в одному із закладів освіти Пирятина. Імовірно, мова йде про Пирятинський ліцей № 6. Також є інформація, що померлий хлопчик — учень 7 класу.

Детальної інформації про подію наразі немає.

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, близько 13.00 13-річний учень втратив свідомість на уроці фізкультури в одній зі шкіл Пирятина. Медики, які прибули на виклик, проводили реанімаційні заходи, але хлопчика врятувати не вдалося.

Наразі тіло дитини направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі Прокуратури Полтавщини, сім’я малолітнього на обліках соціальних служб не перебуває. Усі обставини та причини трагедії встановлюються.

Відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини). 

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Автор: Яна Гудзь
Теги: смерть дитини школа поліція
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