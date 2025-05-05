Вихованці Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного стали переможцями та призерами обласних чемпіонатів із єдиноборств. Здобутками спортсменів діляться педагоги ліцею.
Змагання відбулися 3 та 4 травня у Лубнах.
На змаганнях із грепплінгу призові місця посіли:
Також Тимофій Шепет виборов І місце на чемпіонаті із панкратіону.
Готував спортсменів до змагань тренер Володимир Шемаров.
Нагадаємо, торік у Горішніх Плавнях провели Всеукраїнський турнір з грепплінгу та панкратіону «FERRUM OPEN CUP».
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