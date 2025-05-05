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На Полтавщині запрацював Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 114

Регіональну робочу групу очолив Владислав Носенко — представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області

У Полтавській області запрацювало представництво Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Регіональна робоча група захищатиме права рідних військовополонених, безвісти зниклих захисників і цивільних, а також проводитиме координацію між усіма залученими установами. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації 2 травня.

Регіональну робочу групу очолив Владислав Носенко — представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області. 

Представництво працює у Полтаві, за адресою: вул. Соборності, 45 А, к.1-4. 

— Номер телефону: 098 552 92 53. Прийом громадян проводиться щовівторка та щосереди з 10.00 до 16.00 год, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні є декілька державних органів та представництв міжнародних організацій, які займаються розшуком військовополонених та людей, що зникли безвісти під час війни.

ПО ТЕМІ:

Шахраї полюють на родичів військовополонених та зниклих безвісти, використовуючи фейкові сторінки та «одноразові» телефони

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Автор: Телеграф
Теги: полонені
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