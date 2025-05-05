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Суд у Кременчуці відмовив жінці, яка оскаржувала закриття справи проти «Кременчукводоканалу»

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 309

Жінка заявляла про погрози відключення води та вимагала кримінального розслідування

Автозаводський районний суд не задовольнив скаргу містянки на закриття кримінального провадження проти комунального підприємства «Кременчукводоканал». На думку жінки, підприємство діяло незаконно, нараховуючи борги за воду та погрожуючи відключенням. Про це стало відомо з ухвали суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 2 травня.

Жінка звернулася до прокуратури в листопаді 2024 року після того, як виявила на дверях повідомлення про відключення водопостачання. Вона також заявила, що дізналася з медіа про можливе застосування «холодної зброї Спрут» для покарання боржників. На її заяву поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 356 КК України — самоправство.

Однак дізнавач встановив, що послуги їй фактично не припиняли, шкоди не завдано, а підприємство діяло в межах закону. КП «Кременчукводоканал» відповіло поліції, що використовує спеціальні засоби для перекриття водовідведення — «Спрут» — але це не заборонено чинним законодавством.

Суд погодився з висновками поліції та зазначив, що скаржниця не є потерпілою, оскільки не зазнала ні матеріальних, ні моральних збитків.

Нагадаємо, 23 квітня Автозаводський райсуд Кременчука відмовив трьом місцевим мешканцям у задоволенні позову до ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» щодо зобов’язання знизити тарифи на тепло та гарячу воду до рівня, що діяв до початку повномасштабної війни — 24 лютого 2022 року. 

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Автор: Телеграф
Теги: Кременчукводоканал
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