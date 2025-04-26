У Кременчуці вчергове відмовили місцевим жителям перерахувати платіжки за тепло — ухвала суду

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 264 Коментарів: 1

Оскільки тарифи, які застосовує відповідач, залишаються на довоєнному рівні, підстав для задоволення позову немає, йдеться в ухвалі

23 квітня Автозаводський райсуд Кременчука відмовив трьом місцевим мешканцям у задоволенні позову до ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» щодо зобов’язання знизити тарифи на тепло та гарячу воду до рівня, що діяв до початку повномасштабної війни — 24 лютого 2022 року. Про це йдеться у рішенні суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Позивачі просили перерахувати нарахування за послуги, які почало надавати «Полтаватеплоенерго» з листопада 2022 року, за тими тарифами, затвердженими рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Кременчуцьку ТЕЦ, яка раніше надавала відповідні послуги, знищили російські війська у квітні 2022 року, потім її передали на баланс обласного підприємства «Полтаватеплоенерго». На думку жителів міста, обласне підприємство застосовує вищі тарифи, ніж це дозволено законом під час воєнного стану.

У суді «Полтаватеплоенерго» заперечило: тарифи, які підприємство застосовує, встановлені Полтавською обласною радою та відповідають нормам чинного законодавства. Підприємство не має повноважень їх змінювати.

Суд зазначив, що положення відповідного Закону забороняє підвищення тарифів, але не зобов’язує постачальників знижувати чинні. Оскільки тарифи, які застосовує відповідач, залишаються на довоєнному рівні, підстав для задоволення позову немає.

Рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Додамо, у пресслужбі «Полтаватеплоенерго» повідомляли раніше, що упродовж 2024 року до судів зверталися різні групи споживачів: від бюджетних організацій до населення Кременчука, проте ніхто не визнав тарифи ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» незаконними — «судді приймали рішення на користь обласного комунального підприємства та відмовляли позивачам у їхніх вимогах».

Нагадаємо, кременчуцькі дитячі садки та школи за вказівкою мерії понад два роки не сплачували послуги з постачання опалення та постачання гарячої води. За цей час борг перед компанією «Полтаватеплоенерго», що обслуговує лівобережжя замість зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ, склав понад 90 млн грн. «Полтаватеплоенерго» подало до суду на стягнення заборгованості. Суди зобов’язали комунальні заклади сплатити проігноровані рахунки за тепло та гарячу воду. Але за ці роки «набігли» й інші доплати — пеня, інфляційні витрати, 3% річних, судовий збір. В результаті, згідно з документом, який отримала редакція «Кременчуцького Телеграфа», місто має понад 11 мільйонів різних «штрафів» на додачу до оплати несплачених комунальних послуг.

Що передувало

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність.

Згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на лівому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину «Полтаватеплоенерго».

У березні 2025 року депутати Полтавської обласної ради погодили передати теплоелектроцентраль на баланс держави. Жителям Кременчуцької громади доведеться шукати нового постачальника енергії. З квітня «Полтаватеплоенерго» припинило постачання теплової енергії та гарячої води жителям лівобережної частини Кременчука.