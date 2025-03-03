Повне фіаско: кременчужани переплатять понад 11 мільйонів штрафів за несвоєчасно сплачені владою рахунки за тепло

Сьогодні, 17:44 Переглядів: 1 003 Коментарів: 2

Комунальні підприємства кілька років не платили за тепло та гарячу воду. Тепер мають сплатити борг і «відсотки»

Кременчуцькі дитячі садки та школи за вказівкою мерії понад два роки не сплачували послуги з постачання опалення та постачання гарячої води. За цей час борг перед компанією «Полтаватеплоенерго», що обслуговує лівобережжя замість зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ, склав понад 90 млн грн. «Полтаватеплоенерго» подало до суду на стягнення заборгованості. Суди зобов’язали комунальні заклади сплатити проігноровані рахунки за тепло та гарячу воду. Але за ці роки «набігли» й інші доплати — пеня, інфляційні витрати, 3% річних, судовий збір. В результаті, згідно з цікавим документом, який отримала редакція, місто має 11,5 мільйонів різних «штрафів» на додачу до оплати несплачених комунальних послуг.

Зокрема:

Майже 8,5 млн пеня (пеню вдалось у судах зменшити, тож до сплати приблизно 5 млн)

Судовий збір — понад мільйон гривень

Інфляційні витрати — майже 3,5 млн грн

3% річних — 2 млн грн.

Загалом, за даними «Полтаватеплоенерго» бюджетні установи Кременчука заборгували понад 100 млн грн.

«Саме цим підприємствам свого часу кременчуцькі чиновники радили не оплачувати надані послуги з теплопостачання начебто за завищеними тарифами. Більш того, до судів подавалися позови з вимогами провести перерахунок вартості спожитого тепла. Зокрема, йдеться про всі міські комунальні дитячі садочки. Однак усі рішення судів першої інстанції винесені на користь обласного комунального підприємства. Їх оскаржували в апеляційному та касаційному судах, однак позивачам відмовляли у задоволенні позовних вимог», — зазначають у компанії.

Сума штрафів у 11,5 млн «штрафів» не є остаточною. Це судові витрати приблизно за 80 садочків, шкіл та департамент освіти. Але у судах перебувають справи стосовно ще 15 закладів освіти, які заборгували понад 10 млн грн за тепло. Тож зверху «набігти» ще мільйон судових витрат.

Схожа ситуація й по інших бюджетних закладах, зокрема, підпорядкованих відділу культури. Зі стабілізаційного фонду міського бюджету Кременчука виділяють півмільйона гривень на погашення судових витрат для Міського палацу культури, музичної школи № 1, управління культури та туризму.

Вже йшла мова про виділення 2 млн грн за оплату «штрафів» з бюджету за заклади освіти.

Загалом, у рішеннях суду, які ми подивились, строк пред’явлення виконавчого провадження — 2028 рік. Тобто, «Полтаваобленерго» в разі добровільного непогашення може до цього строку подати цей документ для примусового виконання.

Пів укриття — «під хвіст»

Отже, щонайменше 12-13 мільйонів гривень з податків кременчужан мають піти на покриття судових витрат, що виникли через невчасну сплату комунальних послуг. Що можна зробити за ці кошти? Наприклад, будівництво модульного укриття у школі № 11 оцінюється приблизно у 26 млн грн.

Нагадаємо, що міська влада ініціювала однотипні позови по кожному освітньому закладу оскаржуючи тарифи «Полтаватеплоенерго». Проте у довгих судах міська влада зазнала фіаско. Це також призвело до судових витрат з міського бюджету (2 тисячі за першу інстанцію, 3 тисячі за другу інстанцію і 5 тисяч за Верховний суд).

Також чимало обходяться послуги адвокатів. Минулого року дитячі садки уклали угод на адвокатські послуги більш ніж на мільйон гривень (Адвокатське об'єднання «Центр медіації та права»). Школи — майже 1,5 млн грн (Адвокатське об'єднання «Консалтинг Груп»). Частина цих коштів пішла на ті самі програні суди.