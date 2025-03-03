Лех Валенса та польські експолітв’язні закликали Трампа дотримуватися гарантій Будапештського меморандуму

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 170

Колишній президент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса та низка польських політв’язнів й активістів «Солідарності» підписали відкритого листа до президента США Дональда Трампа. Про це йдеться у дописі Леха Валенси, оприлюдненому в Facebook, повідомляє TEXTY.ORG.UA.

У листі висловлюється «жах і огиду» щодо його суперечки Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

— Ми вважаємо образливим ваше очікування продемонструвати повагу та вдячність за матеріальну допомогу, надану Сполученими Штатами Україні, яка бореться з російським наступом. Вдячність належить героїчним українським солдатам, які проливають свою кров, захищаючи цінності вільного світу. Саме вони вже понад 11 років гинуть на фронті в ім’я цих цінностей та незалежності своєї Батьківщини, на яку напала путінська Росія, — йдеться у зверненні.

Там також зазначається, що занепокоєння польських політв’язнів викликало також те, що атмосфера в Овальному кабінеті під час цієї розмови нагадувала ту, яку вони добре пам’ятають з допитів радянських спецслужб та із залів судових засідань у комуністичних судах.

— Прокурори та судді, уповноважені всесильною комуністичною політичною поліцією, також пояснювали нам, що це вони мають усі козирі в руках, а ми не маємо жодного. Ми шоковані тим, що ви так само поводилися з президентом Володимиром Зеленським, — зазначають активісти «Солідарності».

У листі нагадують історію XX століття, яка «показує, що кожного разу, коли Сполучені Штати хотіли зберегти дистанцію з демократичними цінностями та своїми європейськими союзниками, це закінчувалося загрозою для них самих».

— Президент Вудро Вільсон розумів це, вирішивши, що США вступлять у Першу світову війну в 1917 році. Президент Франклін Рузвельт розумів це, вирішивши після нападу на Перл-Харбор у грудні 1941 року, що війна на захист Америки буде вестися не тільки на Тихому океані, але і в Європі, в союзі з країнами, на які напав Третій Рейх, — йдеться у листі.

Лех Валенса та колишні польські політв’язні зауважують, що матеріальна допомога — військова та фінансова — не може бути «еквівалентом крові, пролитої в ім’я незалежності та свободи України, Європи й всього вільного світу».

— Людське життя — безцінне, його вартість не можна виміряти в грошах. Вдячність тим, хто жертвує кров’ю і свободою. Для нас, людей «Солідарності», колишніх політв’язнів комуністичного режиму, це очевидно, — зазначають автори листа.

Вони також закликають США виконати гарантії, які вони дали разом з Великою Британією в Будапештському меморандумі 1994 року, де чітко прописано зобов’язання захищати недоторканність кордонів України в обмін на відмову від ядерної зброї.

— Ці гарантії є безумовними: там немає жодного слова про трактування такої допомоги як економічної, — підсумовують автори листа.

Нагадаємо, сьогодні ми писали чи вистачить Україні коштів цього року на бюджетні потреби без допомоги США.

Нещодавно ми повідомляли, хто із союзників після початку повномасштабної війни надав Україні найбільшу допомогу.

Наприкінці минулого року «Кременчуцький Телеграф» писав, що за даними, опублікованими на сайті президента Польщі, саме ця країна посідає перше місце за обсягами наданої Україні військової допомоги у співвідношенні до валового внутрішнього продукту (ВВП) за час повномасштабної війни. Зазначається, що Польща виділила на допомогу Україні суму, еквівалентну 4,91% ВВП країни, із якої 0,71% спрямували на військову підтримку, а 4,2% — на допомогу біженцям. Загальну вартість переданого Україні озброєння оцінюється в 3,23 млрд євро. Польща передала Україні найбільшу кількість важкого озброєння, зокрема танків та бронетранспортерів, у перший рік повномасштабної війни. З майже 800 танків, які отримала Україна, понад 350 передала саме Польща, і це більше, ніж кількість танків від США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Норвегії й Іспанії разом узятих.