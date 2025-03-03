Лех Валенса та польські експолітв’язні закликали Трампа дотримуватися гарантій Будапештського меморандуму

За словами експрезидента Польщі, вдячність належить висловлювати героїчним українським солдатам, які проливають свою кров, захищаючи цінності вільного світу
Колишній президент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса та низка польських політв’язнів й активістів «Солідарності» підписали відкритого листа до президента США Дональда Трампа. Про це йдеться у дописі Леха Валенси, оприлюдненому в Facebook, повідомляє TEXTY.ORG.UA.
У листі висловлюється «жах і огиду» щодо його суперечки Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.
Там також зазначається, що занепокоєння польських політв’язнів викликало також те, що атмосфера в Овальному кабінеті під час цієї розмови нагадувала ту, яку вони добре пам’ятають з допитів радянських спецслужб та із залів судових засідань у комуністичних судах.
У листі нагадують історію XX століття, яка «показує, що кожного разу, коли Сполучені Штати хотіли зберегти дистанцію з демократичними цінностями та своїми європейськими союзниками, це закінчувалося загрозою для них самих».
Лех Валенса та колишні польські політв’язні зауважують, що матеріальна допомога — військова та фінансова — не може бути «еквівалентом крові, пролитої в ім’я незалежності та свободи України, Європи й всього вільного світу».
Вони також закликають США виконати гарантії, які вони дали разом з Великою Британією в Будапештському меморандумі 1994 року, де чітко прописано зобов’язання захищати недоторканність кордонів України в обмін на відмову від ядерної зброї.
Нагадаємо, сьогодні ми писали чи вистачить Україні коштів цього року на бюджетні потреби без допомоги США.
Нещодавно ми повідомляли, хто із союзників після початку повномасштабної війни надав Україні найбільшу допомогу.
Наприкінці минулого року «Кременчуцький Телеграф» писав, що за даними, опублікованими на сайті президента Польщі, саме ця країна посідає перше місце за обсягами наданої Україні військової допомоги у співвідношенні до валового внутрішнього продукту (ВВП) за час повномасштабної війни. Зазначається, що Польща виділила на допомогу Україні суму, еквівалентну 4,91% ВВП країни, із якої 0,71% спрямували на військову підтримку, а 4,2% — на допомогу біженцям. Загальну вартість переданого Україні озброєння оцінюється в 3,23 млрд євро. Польща передала Україні найбільшу кількість важкого озброєння, зокрема танків та бронетранспортерів, у перший рік повномасштабної війни. З майже 800 танків, які отримала Україна, понад 350 передала саме Польща, і це більше, ніж кількість танків від США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Норвегії й Іспанії разом узятих.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.