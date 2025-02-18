Хто із союзників після початку повномасштабної війни надав Україні найбільшу допомогу

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За загальними обсягами допомоги лідирують США, Німеччина та Велика Британія, а за часткою наданої допомоги від власного ВВП – Естонія, Данія та Литва

США, Німеччина та Велика Британія надали Україні найбільший обсяг військової, фінансової та гуманітарної допомоги з початку повномасштабного вторгнення. Водночас Естонія та Данія є лідерами з надання допомоги у перерахунку на відсоток їхнього власного ВВП. «Слово і діло» проаналізувало, хто із західних союзників надав найбільшу підтримку Україні з лютого 2022 року.

Лідером наданої допомоги є найбільш потужна за розміром ВВП та військовим потенціалом країна у світі – США. З початку 2022 року США виділили Україні військової, фінансової та гуманітарної допомоги на загальну суму 114,15 млрд євро. Але це становить лише 0,53% ВВП країни.

Німеччина та Британія є другим і третім за обсягами наданої допомоги - 17,26 млрд євро та 14,81 млрд євро відповідно. Ці суми становлять 0,44% та 0,51% від ВВП цих країн.

А от маленькі європейські країни надали Україні допомоги у значно менших обсягах, проте по відношенню до їх ВВП вона у 3-4 рази більша. Так, Естонія виділила Україні 0,76 млрд євро різної допомоги, що становить 2,2% ВВП цієї країни. Данія надала Україні 8,05 млрд євро – це 2,17% ВВП цієї країни. Литва витратила на допомогу Україні 1,11 млрд євро (1,8% ВВП), Латвія – 0,57 млрд євро (1,53% ВВП), Фінляндія – 2,71 млрд євро (0,98% ВВП). За розмірами від ВВП власної країни, виділеного на допомогу Україні у першій десятці також Швеція – 0,92% ВВП (5,41 млрд), Польща – 0,8% ВВП (5,03 млрд), Нідерланди – 0,78% ВВП (7,33 млрд), Словаччина – 0,65% ВВП (0,71 млрд), Хорватія – 0,53% ВВП (0,34 млрд).

Загальна сума допомоги Канади оцінюється в 8,28 млрд євро (0,45% ВВП), Японії - 10,53 млрд євро (0,23% ВВП), Франції - 4,89 млрд євро (0,18% ВВП), Італії - 2,26 млрд євро (0,12% ВВП).

Найбільш скромний внесок у допомогу України зробили Туреччина та Тайвань - по 0,01% від власного ВВП.

Зазначимо, що цього року Європейський Союз надасть Україні фінансову допомогу на 35 млрд євро.

Польща надала Україні найбільше допомоги порівняно з іншими країнами у співвідношенні до ВВП

Нагадаємо, наприкінці минулого року «Кременчуцький Телеграф» писав, що за даними, опублікованими на сайті президента Польщі, саме ця країна посідає перше місце за обсягами наданої Україні військової допомоги у співвідношенні до валового внутрішнього продукту (ВВП) за час повномасштабної війни. Зазначається, що Польща виділила на допомогу Україні суму, еквівалентну 4,91% ВВП країни, із якої 0,71% спрямували на військову підтримку, а 4,2% — на допомогу біженцям. Загальну вартість переданого Україні озброєння оцінюється в 3,23 млрд євро. Польща передала Україні найбільшу кількість важкого озброєння, зокрема танків та бронетранспортерів, у перший рік повномасштабної війни. З майже 800 танків, які отримала Україна, понад 350 передала саме Польща, і це більше, ніж кількість танків від США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Норвегії й Іспанії разом узятих.