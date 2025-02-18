Шахраї з Полтавщини видавали себе за працівників банку та виманили у матері загиблого військового 3 млн грн

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 146

Правоохоронці викрили та повідомили підозру трьом учасникам злочинної групи, які ошукували громадян, видаючи себе за працівників банків. Про це повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Підозрюваним інкриміновано шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України).

За даними слідства, підозрювані отримували персональні дані громадян та телефонували їм, представляючись співробітниками служби безпеки банку. Вони переконували людей, що їхні акаунти в онлайн-банкінгу зламано, та пропонували тимчасово переказати кошти на «безпечні рахунки».

Під приводом кваліфікованої допомоги зловмисники надавали інструкції та вказівки громадянам, в результаті яких отримували повний доступ до їх онлайн-банкінгу. Надалі гроші перераховувалися на сторонніх осіб, так званих «дропів», та переводилися в готівку.

Щоб приховати свою діяльність, підозрювані використовували SIP-телефонію, яка дозволяла їм підмінювати номери та імітувати дзвінки з офіційних банківських ліній. У такий спосіб у потерпілих складалося враження, що їм телефонують зі служби безпеки банку.

Однією з жертв цієї схеми стала 58-річна мешканка Одещини, яка отримала 3 мільйони гривень державної компенсації за загиблого сина-військовослужбовця. Шахраї переконали її, що кошти в небезпеці, та змусили переказати їх на підконтрольні їм рахунки.

Правоохоронці затримали підозрюваних на території Полтавської області. Наразі вони перебувають під вартою.

Тривають слідчі дії щодо встановлення інших учасників оборудки, усіх потерпілих та завданих ним збитків. Попередньо, зловмисники встигли провернути близько 500 епізодів шахрайства по всій країні.

Нагадаємо, в січні цього року ми писали, що в Лохвиці місцева мешканка стала жертвою шахраїв, які представилися працівниками банку. Під приводом «розблокування картки» зловмисники виманили у жінки повний номер картки та смс-коди. Після цього вони зняли з її рахунку майже 22 тисячі гривень.

Нещодавно кібершахраї викрали з банківських рахунків двох жителів Миргородщини понад 40 тисяч гривень.