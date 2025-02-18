У Горішніх Плавнях відбувся Відкритий чемпіонат міста з настільного тенісу

У Горішніх Плавнях відбувся відкритий турнір першості міста з настільного тенісу. Найкращим гравцем змагань став місцевий учасник Сергій Кійло, який уже був неодноразовим переможцем та призером турніру
На базі Вищого професійного гірничо-будівельного училища (ВПГБУ) 12 січня відбувся відкритий турнір першості Горішніх Плавнів із настільного тенісу. У перших у новому році змаганнях взяли участь 25 спортсменів із Полтави, Кременчука, Кобеляк, Козельщини, Пришиба, Лубен, Хорола, Семенівки, Глобина, Світловодська, повідомили організатори турніру.
До участі допускалися гравці з рейтингом Федерації настільного тенісу України (ФНТУ) від 0 до 30. Подібні турніри намагаються проводити серед гравців з однаковим рейтингом ФНТУ, а в нашому місті є гравці, рівень яких вище за 30 балів, за цим рейтингом вони наближаються до майстрів спорту, тому в нинішньому турнірі не брали участь.
В основному фіналі звання чемпіона здобув спортсмен із Горішніх Плавнів Сергій Кійло, «срібло» виборов Ален Осиповський із Полтави, на третьому місці — Сергій Покидько з Кобеляк. Командир відділення Державної пожежно-рятувальної частини № 17 Сергій Кійло вже неодноразово ставав переможцем турніру в Горішніх Плавнях. Крім того, в середині минулого року він посів друге місце на змаганнях серед рятувальників державних пожежно-рятувальних загонів (ДПРЗ) області, які відбулися в Полтаві, що дозволило ДПРЗ, який представляв наш рятувальник, посісти перше місце.
Полтавчанин Ален Осиповський, який зараз посів друге місце, загалом у Горішніх Плавнях змагався вже понад 20 раз, п’ять разів ставав переможцем. Наше місто подобається спортсмену своєю гостинністю, тому що тут «добре приймають та гарні умови для змагань».
У втішному фіналі (боротьба за місця з четвертого по шосте) переміг полтавчанин Максим Ніштук, на другому місці Олег Торяник з Хорола, «бронза» — в Олександра Щітки з Полтави.
Зараз у залі почали тренуватися діти з різних навчальних закладів міста. Олександр Стромило запрошує всіх бажаючих віком від десяти до 15 років. Учні ВПГБУ також тренуються тут у вільний від занять час. На канікулах тренування проходили майже кожного дня, а змагання відбуваються протягом року постійно, щоб залучити якомога більше дітей до занять спортом.
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