Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
Переглядів: 204
Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 19 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 16.00
- вул. Максима Березовського, 20-43
- пров. Крюківський, 5-12
- пров. Миколи Савченка, 6
- пров. Насосний, 9-22.
З 8.00 до 17.00
- вул. Козацька, 71-108Б
- вул. Солов’їна, 10
- вул. Небесної Сотні, 4В-11
- вул. Університетська, 39, 41/3
- вул. Дмитра Демидюка, 7-42
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- пров. Прорізний, 17-37
- пров. Олександра Герцена, 3-9Б
- вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13
- вул. Миколаївська, 1А-12
- вул. Покровська, 9/14
- вул. Тараса Шевченка, 15-19/3
- вул. Небесної Сотні, 4/1-6/20
- вул. Басейна, 23-42
- вул. Батуринська, 20/20-29
- пров. Військовий, 1/12-18
- вул. В'ячеслава Чорновола, 46/1-83
- вул. Олеся Гончара, 62А-81
- вул. Редутна, 94
- вул. Новоіванівська, 2/25-28
- просп. Лесі Українки, 18, 18-В
- вул. Миколи Молочникова, 2-11
- пров. Рівненський, 8А
- пров. Архипа Тесленка, 2
- пров. Будівельний, 4-7
- пров. Василя Стефаника, 1/3-27
- вул. Зарічна, 1/9-46/5
- пров. Капітана Мехеди, 1-7/1
- туп. Сінний, 2-30
- вул. Цегельна, 1-35
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. Романа Шухевича, 30, 31
- вул. Архітектора Сергєєва
- вул. Богдана Хмельницького
- вул. Братів Тютюнників
- вул. Володимира Короленка
- вул. Гійома Боплана
- вул. Громадянська
- вул. Євгена Коновальця
- вул. Затонна
- вул. Каховська
- вул. Кільцева
- вул. Кооперативна
- вул. Лугова
- вул. Миколи Пирогова
- вул. Недогарська
- вул. Нескорених
- вул. Нова
- вул. Прирічна
- вул. Проєктна
- вул. Раїси Кириченко
- вул. Тараса Шевченка
- вул. Тракторна
- вул. Юрія Липи
- пров. Бакинський
- пров. Бар'єрний
- пров. Богдана Хмельницького
- пров. Віталія Дончика
- пров. Водний
- пров. Гетьмана Сомка
- пров. Гійома Боплана
- пров. Градизький
- пров. Данила Нечая
- пров. Дачний
- пров. Затонний
- пров. Західний
- пров. Зелений
- пров. Катерини Зарицької
- пров. Липневий
- пров. Луговий
- пров. Набережний
- пров. Недогарський
- пров. Вагонобудівний, 7-22
- пров. Грузинський, 11-27
- вул. Івана Миколайчука, 3-10
- вул. Лейтенанта Покладова, 23-30/56
- вул. Ліщинова, 1А-46
- вул. Небесної Сотні, 31-39
- вул. Софіївська, 41/26-55/35
- вул. Чорноморська, 5-24/35
- вул. Академіка Маслова, 31/20-54
- вул. Софіївська, 7/38
- вул. Троїцька, 12/52-30
- вул. Кавалерійська, 1/56-11А
- вул. Олександрійська, 28-89
- пров. Транспортний, 1-28
- пров. Шкільний, 18/5.
З 8.00 до 19.00
- пров. Веселий, 10
- вул. Івана Франка, 29, 33
- вул. Перекопська, 40
- туп. Урожайний, 2
- просп. Полтавський, 277/2-281
- вул. Горліса-Горського, 3-10
З 8.00 до 20.00
- вул. Київська, 72-74
- вул. Ярова, 1-7
- с. Потоки
- с. Мала Кохнівка
- с. Придніпрянське
- с. Соснівка.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.