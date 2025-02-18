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Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 19 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 16.00

  • вул. Максима Березовського, 20-43
  • пров. Крюківський, 5-12
  • пров. Миколи Савченка, 6
  • пров. Насосний, 9-22.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Козацька, 71-108Б
  • вул. Солов’їна, 10
  • вул. Небесної Сотні, 4В-11
  • вул. Університетська, 39, 41/3
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-42
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • пров. Прорізний, 17-37
  • пров. Олександра Герцена, 3-9Б
  • вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13
  • вул. Миколаївська, 1А-12
  • вул. Покровська, 9/14
  • вул. Тараса Шевченка, 15-19/3
  • вул. Небесної Сотні, 4/1-6/20
  • вул. Басейна, 23-42
  • вул. Батуринська, 20/20-29
  • пров. Військовий, 1/12-18
  • вул. В'ячеслава Чорновола, 46/1-83
  • вул. Олеся Гончара, 62А-81
  • вул. Редутна, 94
  • вул. Новоіванівська, 2/25-28
  • просп. Лесі Українки, 18, 18-В
  • вул. Миколи Молочникова, 2-11
  • пров. Рівненський, 8А
  • пров. Архипа Тесленка, 2
  • пров. Будівельний, 4-7
  • пров. Василя Стефаника, 1/3-27
  • вул. Зарічна, 1/9-46/5
  • пров. Капітана Мехеди, 1-7/1
  • туп. Сінний, 2-30
  • вул. Цегельна, 1-35
  • вул. Вільної України, 29-60
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31
  • вул. Архітектора Сергєєва
  • вул. Богдана Хмельницького
  • вул. Братів Тютюнників
  • вул. Володимира Короленка
  • вул. Гійома Боплана
  • вул. Громадянська
  • вул. Євгена Коновальця
  • вул. Затонна
  • вул. Каховська
  • вул. Кільцева
  • вул. Кооперативна
  • вул. Лугова
  • вул. Миколи Пирогова
  • вул. Недогарська
  • вул. Нескорених
  • вул. Нова
  • вул. Прирічна
  • вул. Проєктна
  • вул. Раїси Кириченко
  • вул. Тараса Шевченка
  • вул. Тракторна
  • вул. Юрія Липи
  • пров. Бакинський
  • пров. Бар'єрний
  • пров. Богдана Хмельницького
  • пров. Віталія Дончика
  • пров. Водний
  • пров. Гетьмана Сомка
  • пров. Гійома Боплана
  • пров. Градизький
  • пров. Данила Нечая
  • пров. Дачний
  • пров. Затонний
  • пров. Західний
  • пров. Зелений
  • пров. Катерини Зарицької
  • пров. Липневий
  • пров. Луговий
  • пров. Набережний
  • пров. Недогарський
  • пров. Вагонобудівний, 7-22
  • пров. Грузинський, 11-27
  • вул. Івана Миколайчука, 3-10
  • вул. Лейтенанта Покладова, 23-30/56
  • вул. Ліщинова, 1А-46
  • вул. Небесної Сотні, 31-39
  • вул. Софіївська, 41/26-55/35
  • вул. Чорноморська, 5-24/35
  • вул. Академіка Маслова, 31/20-54
  • вул. Софіївська, 7/38
  • вул. Троїцька, 12/52-30
  • вул. Кавалерійська, 1/56-11А
  • вул. Олександрійська, 28-89
  • пров. Транспортний, 1-28
  • пров. Шкільний, 18/5.

З 8.00 до 19.00

  • пров. Веселий, 10
  • вул. Івана Франка, 29, 33
  • вул. Перекопська, 40
  • туп. Урожайний, 2
  • просп. Полтавський, 277/2-281
  • вул. Горліса-Горського, 3-10

З 8.00 до 20.00

  • вул. Київська, 72-74
  • вул. Ярова, 1-7
  • с. Потоки
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Придніпрянське
  • с. Соснівка.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
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