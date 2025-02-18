Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 19 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 16.00 вул. Максима Березовського, 20-43

пров. Крюківський, 5-12

пров. Миколи Савченка, 6

пров. Насосний, 9-22. З 8.00 до 17.00 вул. Козацька, 71-108Б

вул. Солов’їна, 10

вул. Небесної Сотні, 4В-11

вул. Університетська, 39, 41/3

вул. Дмитра Демидюка, 7-42

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73

вул. Махоркова, 9/1-24А

пров. Прорізний, 17-37

пров. Олександра Герцена, 3-9Б

вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13

вул. Миколаївська, 1А-12

вул. Покровська, 9/14

вул. Тараса Шевченка, 15-19/3

вул. Небесної Сотні, 4/1-6/20

вул. Басейна, 23-42

вул. Батуринська, 20/20-29

пров. Військовий, 1/12-18

вул. В'ячеслава Чорновола, 46/1-83

вул. Олеся Гончара, 62А-81

вул. Редутна, 94

вул. Новоіванівська, 2/25-28

просп. Лесі Українки, 18, 18-В

вул. Миколи Молочникова, 2-11

пров. Рівненський, 8А

пров. Архипа Тесленка, 2

пров. Будівельний, 4-7

пров. Василя Стефаника, 1/3-27

вул. Зарічна, 1/9-46/5

пров. Капітана Мехеди, 1-7/1

туп. Сінний, 2-30

вул. Цегельна, 1-35

вул. Вільної України, 29-60

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17

вул. Романа Шухевича, 30, 31

вул. Архітектора Сергєєва

вул. Богдана Хмельницького

вул. Братів Тютюнників

вул. Володимира Короленка

вул. Гійома Боплана

вул. Громадянська

вул. Євгена Коновальця

вул. Затонна

вул. Каховська

вул. Кільцева

вул. Кооперативна

вул. Лугова

вул. Миколи Пирогова

вул. Недогарська

вул. Нескорених

вул. Нова

вул. Прирічна

вул. Проєктна

вул. Раїси Кириченко

вул. Тараса Шевченка

вул. Тракторна

вул. Юрія Липи

пров. Бакинський

пров. Бар'єрний

пров. Богдана Хмельницького

пров. Віталія Дончика

пров. Водний

пров. Гетьмана Сомка

пров. Гійома Боплана

пров. Градизький

пров. Данила Нечая

пров. Дачний

пров. Затонний

пров. Західний

пров. Зелений

пров. Катерини Зарицької

пров. Липневий

пров. Луговий

пров. Набережний

пров. Недогарський

пров. Вагонобудівний, 7-22

пров. Грузинський, 11-27

вул. Івана Миколайчука, 3-10

вул. Лейтенанта Покладова, 23-30/56

вул. Ліщинова, 1А-46

вул. Небесної Сотні, 31-39

вул. Софіївська, 41/26-55/35

вул. Чорноморська, 5-24/35

вул. Академіка Маслова, 31/20-54

вул. Софіївська, 7/38

вул. Троїцька, 12/52-30

вул. Кавалерійська, 1/56-11А

вул. Олександрійська, 28-89

пров. Транспортний, 1-28

пров. Шкільний, 18/5. З 8.00 до 19.00 пров. Веселий, 10

вул. Івана Франка, 29, 33

вул. Перекопська, 40

туп. Урожайний, 2

просп. Полтавський, 277/2-281

вул. Горліса-Горського, 3-10 З 8.00 до 20.00 вул. Київська, 72-74

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