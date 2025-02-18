У відставку пішла суддя Київського райсуду Полтави Тетяна Шаповал

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Аби піти у відставку, суддя повинен мати необхідний стаж та відсутність відкритих дисциплінарних проваджень

Суддя Київського районного суду у Полтаві Тетяна Шаповал пішла у відставку. Відповідне рішення ухвалила Вища рада правосуддя, пише видання «Закон і бізнес».

Аби піти у відставку, суддя повинен мати необхідний стаж та відсутність відкритих дисциплінарних проваджень. ВРП встановила наявність у судді стажу та відсутності дисциплінарних проваджень, тож її заяву про відставку задовольнила.

Нагадаємо, у січні Вища рада правосуддя розглядала питання щодо звільнення двох суддів з Полтави — Юрія Новака та Ганни Андрієнко. Новака з посади тоді звільнили, а розгляд рішення щодо Андрієнко відклали.



