У відставку пішла суддя Київського райсуду Полтави Тетяна Шаповал

Аби піти у відставку, суддя повинен мати необхідний стаж та відсутність відкритих дисциплінарних проваджень
Суддя Київського районного суду у Полтаві Тетяна Шаповал пішла у відставку. Відповідне рішення ухвалила Вища рада правосуддя, пише видання «Закон і бізнес».
Аби піти у відставку, суддя повинен мати необхідний стаж та відсутність відкритих дисциплінарних проваджень. ВРП встановила наявність у судді стажу та відсутності дисциплінарних проваджень, тож її заяву про відставку задовольнила.
Нагадаємо, у січні Вища рада правосуддя розглядала питання щодо звільнення двох суддів з Полтави — Юрія Новака та Ганни Андрієнко. Новака з посади тоді звільнили, а розгляд рішення щодо Андрієнко відклали.
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