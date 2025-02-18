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Важкопоранений Віктор Поштар допомагає доставляти автівки з-за кордону на фронт

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 84

«Якщо не я, то хто?» — ветеран війни продовжує допомагати фронту

Історію важкопораненого військовослужбовця, жителя Омельника Віктора Поштаря, який втратив на війні руку, «Кременчуцький Телеграф» розповідав в жовтні минулого року.

Вже тоді чоловік намагався бути корисним й допомагав волонтерам. «Списаний» з війська через важке поранення — втрату руки, він не міг проходити  повз потреби військових, тому долучився до омельницької родини волонтерів Вадима та Людмили Середа. Спочатку допомагав готувати вантажі не передову, а тепер долучився до забезпечення автівками військових.

— Вже другий раз я їздив за кордон, щоб перегнати з Німеччини автівки, які поїхали на передову. Вони вкрай потрібні нашим хлопцям. До того ж разом з машинами ми доставили кілька тонн корисного вантажу, в складі якого телевізори, монітори, дрони, мавіки, зарядні станції тощо.

Віктор підкреслює, що справа це нелегка, але він розуміє потребу військових, тому погоджується. Відсутність руки не заважає. Каже, що спочатку було незвично їхати на машині з механічною коробкою передач, але з часом звик й легко керував автівкою.

Дорога в один бік — 1200 км. Стільки ж проїхали назад, а потім ще й на Донеччину машини доставляли.

— Минулого разу я хлопців, з якими служив та які також вже списані з війська, просив долучитися. Вони допомогли. Минулого разу ми п’ять машин пригнали, цього разу — чотири. Дві на донецький напрямок, ще дві — на курський.

Ветеран розповідає, що цього разу навіть зустрівся в Краматорську зі своїм сержантом. Обоє дуже зраділи зустрічі.

— Каже мені: «Тримайся». А я у відповідь кажу: «Це ви тримайтеся, а ми будемо вам допомагати».
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Автор: Мирослава Українська
Теги: волонтери Середа Омельник ЗСУ
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