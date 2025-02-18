Важкопоранений Віктор Поштар допомагає доставляти автівки з-за кордону на фронт

Історію важкопораненого військовослужбовця, жителя Омельника Віктора Поштаря, який втратив на війні руку, «Кременчуцький Телеграф» розповідав в жовтні минулого року.
Вже тоді чоловік намагався бути корисним й допомагав волонтерам. «Списаний» з війська через важке поранення — втрату руки, він не міг проходити повз потреби військових, тому долучився до омельницької родини волонтерів Вадима та Людмили Середа. Спочатку допомагав готувати вантажі не передову, а тепер долучився до забезпечення автівками військових.
Віктор підкреслює, що справа це нелегка, але він розуміє потребу військових, тому погоджується. Відсутність руки не заважає. Каже, що спочатку було незвично їхати на машині з механічною коробкою передач, але з часом звик й легко керував автівкою.
Дорога в один бік — 1200 км. Стільки ж проїхали назад, а потім ще й на Донеччину машини доставляли.
Ветеран розповідає, що цього разу навіть зустрівся в Краматорську зі своїм сержантом. Обоє дуже зраділи зустрічі.
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