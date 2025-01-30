Кібершахраї викрали з банківських рахунків двох жителів Миргородщини понад 40 тисяч гривень

Сьогодні, 13:41 Переглядів: 174 Коментарів: 1

Один із шахраїв представився працівником банку, а інший використав фішингове посилання під приводом купівлі-продажу в Інтернеті

Шахраї постійно придумують різні схеми, як обдурити та викрасти кошти з карткових рахунків українців. Про два такі випадки, які сталися на Миргородщині 28 січня розповіла пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

64-річній жительці Лютенської громади Миргородського району зателефонував нібито «працівник банку» й повідомив про «заблокування» її картки у зв’язку з кібератакою. Під час розмови він запропонував жінці дистанційно заблокувати банківську картку. Як пояснив шахрай, для цього потрібно назвати смс-код, який прийде на її телефон та дотримуватися його подальшої інструкції. Заявниця виконала ці умови, після чого шахрай збільшив ліміт на кредитному банківському рахунку та привласнив понад 25 тисяч гривень.

А 22-річна жителька Великобудищанської громади на одній з торгівельних інтернет-платформ отримала повідомлення від особи, яка хоче придбати товар та скористатися онлайн-доставкою. В ході листування особа відправила жінці фішингове посилання та впевнила потерпілу, що їй зателефонує оператор, щоб підтвердити перевірку даної операції. Після переходу на фішинговий сайт та виконання всіх умов, шахраї заволоділи коштами заявниці у сумі близько 15 тисяч гривень.

За обома фактами поліціянти відділення №1 (м.Гадяч) Миргородського районного відділу поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Аби уникнути шахрайства правоохоронці радять:

нікому й ніколи не повідомляйте ПІН-код, номер і термін дії вашої картки, а також її CVV-код (останні три цифри на зворотній стороні карти);

якщо вам надходять повідомлення від родичів чи знайомих, які просять терміново перерахувати їм кошти (на лікування, погасити борги, або інше), за жодних обставин не виконуйте умови. Спробуйте якнайшвидше передзвонити тому, хто «потребує негайної допомоги», або людям, які можуть підтвердити або спростувати те, що трапилося;

при купівлі товару в інтернеті передоплату можна вносити тільки перевіреним продавцям або магазинам. Якщо ж продавець невідомий, сплачуйте товар тільки після його отримання та перевірки!

якщо ви стали жертвою шахраїв — не зволікайте, а одразу телефонуйте «102».

Нагадаємо, ми писали, що 7 січня на Полтавщині правоохоронці зафіксували три випадки шахрайства — аферисти видурили у громадян понад 90 тисяч гривень. А нещодавно кіберполіція Полтавщини викрила чотирьох шахраїв, які зламували акаунти в соцмережах та виманювали гроші.