Шахраї зняли понад 20 тисяч гривень з картки мешканки Миргородщини

Сьогодні, 14:09 Переглядів: 214

Жінка передала аферистам дані своєї банківської картки та смс-коди

У Лохвиці 48-річна місцева мешканка стала жертвою шахраїв, які представилися працівниками банку. Під приводом «розблокування картки» зловмисники виманили у жінки повний номер картки та смс-коди. Після цього вони зняли з її рахунку майже 22 тисячі гривень. Пре це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Слідчі відділення №2 Миргородського райвідділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Поліція проводить оперативно-розшукові заходи для встановлення причетних осіб і притягнення їх до відповідальності.

Як уберегтися від шахрайства

Не повідомляйте нікому повні дані картки та коди з SMS .

та . Якщо дзвонять із банку – перевірте інформацію самостійно , зателефонувавши на офіційний номер.

, зателефонувавши на офіційний номер. У разі підозрілих дзвінків або списань коштів терміново звертайтеся до банку та поліції.

Нагадаємо, що нещодавно кібершахраї викрали з банківських рахунків двох жителів Миргородщини понад 40 тисяч гривень.