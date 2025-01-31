Шахраї зняли понад 20 тисяч гривень з картки мешканки Миргородщини

Жінка передала аферистам дані своєї банківської картки та смс-коди
У Лохвиці 48-річна місцева мешканка стала жертвою шахраїв, які представилися працівниками банку. Під приводом «розблокування картки» зловмисники виманили у жінки повний номер картки та смс-коди. Після цього вони зняли з її рахунку майже 22 тисячі гривень. Пре це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Слідчі відділення №2 Миргородського райвідділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Поліція проводить оперативно-розшукові заходи для встановлення причетних осіб і притягнення їх до відповідальності.
Як уберегтися від шахрайства
Нагадаємо, що нещодавно кібершахраї викрали з банківських рахунків двох жителів Миргородщини понад 40 тисяч гривень.
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