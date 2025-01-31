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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині під час обшуку поліція знайшла у чоловіка бойову гранату

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 174

 

Розпочато кримінальне провадження — чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі

Учора, 30 січня, під час обшуку в помешканні місцевого 38-річного чоловіка у селищі Чутове Полтавського району, працівники поліції відділу №3 (м. Карлівка) знайшли гранату РГД-5 із запалом. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

З дотриманням заходів безпеки небезпечний предмет вилучили та направили на експертне дослідження.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Джерело походження та мету зберігання боєприпасу встановлюють слідчі.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві мешканка одного із багатоквартирних будинків виявила у своїй поштовій скриньці гранату

Раніше ми писали, що у селі Макухівка під Полтавою чоловік із гранатою погрожував поліцейським.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини граната обшук Чутово
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