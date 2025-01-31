Сучасна проза: добірка цікавих книжок від книжкової блогерки Марина Куркач

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 149

Тейлор Дженкінс Рід «Сім чоловіків Евелін Г’юґо»

Головна героїня, всесвітньо відома і легендарна голлівудська актриса Евелін Г’юґо. У віці 79 років її досі вважають іконою стилю і вона завжди перебуває у центрі уваги. Нещодавно Евелін оголосила про те, що виставить на аукціон 12 своїх найбільш пам’ятних суконь, а виручені кошти віддасть на дослідження раку грудей. Журналістів, які мріють взяти у неї інтерв’ю, просто безліч. Всі видання країни змагаються за те, щоб написати про визначні події життя зірки, але міс Евелін не дає інтерв’ю. Журналістка Монік Грант працює у солідному журналі, не дуже пишаючись своєю кар'єрою. Але коли справжня легенда кіно для інтерв’ю обирає Монік, дивуються всі, навіть сама Монік. Під час зустрічі з’ясовується, що неймовірна Евелін Г’юґо хоче, щоб саме Монік написала її біографічну книгу. І написала її так, щоб всі нарешті дізналися про її гламурне, скандальне і сповнене таємниць, життя, в якому були гроші, слава, визнання і яскраві події. Хто з 7 чоловіків був коханням всього життя Евелін? Що насправді було приховано за кожним шлюбом? Яка вона справжня Евелін, а не та, яку звикли бачити на екранах? Фінал книги неочікуваний та вражаючий, можу сказати, що він заслуговує на овації, як і сама книга.

Алі Гейзелвуд «Теоретично це кохання»

Елзі Генновей — фізикиня-теоретикиня, вдень вона працює професоркою фізики в кількох бостонських університетах, ввечері — фальшивою дівчиною. Здобувши докторський ступінь із теоретичної фізики, вона не отримала високооплачувану академічну посаду, адже кар’єрні сходинки в науці можна штурмувати роками. А от повертати позичені гроші за вищу освіту потрібно вже зараз, тож фальшиві побачення за гроші стали для неї роботою. Джек Сміт — фізик-експериментатор, який колись дано написав наукову статтю про квантову механіку, на основі якої стали популярними тези про те, що теоретична фізика — це псевдонаука. Як результат — фінансування для цієї галузі науки були урізані, вакансій стало мало і здавалося, що спільнота теоретиків остаточно втратила репутацію. Те, що після академічних інтерв’ю для отримання посади Елзі у MIT, вирішальне слово буде за Джеком Смітом, нагадує жарт. Як це працювати з тим, кого ненавидиш багато років? Як це феєрично вміти догоджати іншим? Та як це марити роботою, в якій постійно стикаєшся з упередженнями і сексизмом? Про все це і навіть більше авторка докладно, жваво і чуттєво розказує у своїй книзі.

Меґан Квінн «Твій милий Скрудж»

Після невдалих стосунків Нола залишає Нью-Йорк та на передодні Різдва повертається до рідного міста Брайт-Гарбора. Вона планує розпочати ремонт у батьківському домі і з усіх сил намагається уникати Калеба, який і досі живе в місті. Нола добре пам’ятає як багато років тому він розбив їй серце. Одного дня познайомившись з листоношею, Нола отримує від нього лист для неї від загадкового Скруджа. Про таємничого відправника відомо лише те, що він ненавидить Різдво і усі пов’язані з ним традиції. Жінка вирішує написати незнайомцю у відповідь. Так розпочинається їхнє дружнє спілкування, сповнене гумору, доброти і можливо закоханості? Можливо, як би кожен із них не мав неприємного досвіду в минулому. Зрештою не всі помилки вимагають, щоб їх виправляли. Особливого затишку історії додала атмосфера невеликого містечка, з його звичаями й теплими стосунками між жителями. Сюжет легкий, часом передбачуваний, але ця зворушлива, романтична історія точно подарує вам чудовий настрій і бажання вірити у дива. Усі ми трішечки потребуємо магії новорічних свят.

Крістіна Макдональд «Ніч, коли Олівія впала»

Життя Ебіґейл змінює телефонний дзвінок, який пролунав серед ночі — її дочка Олівія впала з мосту. В наслідок падіння мозок дівчини смертельно ушкоджений, в лікарні її підключили до системи життєзабезпечення тільки для того, щоб зберігати вагітність. Задача лікарів спробувати протримати Олівію в такому стані до моменту пологів, після пологів апарат життєзабезпечення вимкнуть. Що трапилося тієї ночі — нікому невідомо. Поліція опрацьовує всі версії: нещасний випадок, самогубство, вбивство. Розслідування просувається вкрай повільно, тому Ебі вирішує сама з’ясувати причину того, що сталося з її донькою. Але спочатку їй необхідно дізнатися чому Олівія опинилася на мосту серед ночі і хто був поряд з нею в ту мить. Сюжетна лінія цікава та динамічна, але дещо сумна. Деталі історії читач дізнається через розповіді обох героїнь. Опис подій відбувається в теперішньому часі від імені Ебі, яка розслідує вбивство доньки та в минулому часі від Олівії, в якому вона розповідає про своє життя. Авторка приділила багато уваги стосункам між матір’ю та донькою, розкриваючи їхню проблематику, але водночас показуючи любов і міцний зв’язок між ними.