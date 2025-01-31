На Полтавщині зіткнулися Audi та вантажівка DAF: є загиблі (доповнено)

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На місці працює слідчо-оперативна група, обставини аварії з’ясовуються

31 січня близько 13.00 на автодорозі Лохвиця-Гадяч поблизу м. Заводське Миргородського району, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, зіткнулися легковий автомобіль Audi та вантажівка DAF. Унаслідок зіткнення є загиблі.

Наразі слідчо-оперативна група територіального підрозділу та працівники слідчого управління поліції області працюють на місці події.

Обставини та причини ДТП з’ясовуються.

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Як повідомили у пресслужбі поліції, легковим Audi керував 42-річний мешканець Заводського, а вантажівкою DAF — 48-річний місцевий.

Водій Audi та 49-річний пасажир загинули на місці від отриманих травм. Водія вантажівки госпіталізували.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Причини та обставини аварії з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, що 27 січня на трасі Київ-Харків у межах Лубенського району зітнулись ВАЗ та Ford.