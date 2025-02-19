Куркума – одна з найкорисніших спецій!

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 815

Полегшує симптоми артриту

Куркумін має сильнішу активність, ніж диклофенак, який є нестероїдним протизапальним лікарським засобом, у лікуванні болю та набряклості суглобів.

Бореться із запаленням

Численні захворювання є результатом хронічних запалень. З усім тим, ця пряність має потужні протизапальні властивості й бореться із запаленням навіть краще, ніж деякі протизапальні препарати.

Покращує травлення

Регулярне вживання куркуми покращує травлення, оскільки стимулює виділення жовчі.

Захищає печінку

Ця пряність так само корисна для здорової печінки. Вона запобігає печінці від токсичного пошкодження та відновлює уражені клітини печінки.

«Підлужує» організм

Ця спеція є досить лужною, тому вона позитивно впливає на організм. А саме, лужне середовище організму не підходить для розвитку раку.