У Полтавському ОТЦК роз’яснили умови повторного проходження ВЛК обмежено придатними громадянами

Військовозобов’язаними, які були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов’язані до 5 червня 2025 року самостійно звернутися до ТЦК або через електронний кабінет з метою отримання направлення на ВЛК для проходження медогляду
Полтавський обласний ТЦК та СП на своїй сторінці у Facebook надав роз’яснення, щодо зміни деяких термінів у законодавстві та умов повторного проходження військо-лікарської комісії обмежено придатними, які були внесені законопроєктом № 12457.
15-го лютого набрали чинності зміни у законі, якими визначено, що громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними (крім осіб з інвалідністю), зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби.
У Полтавському ОТЦК роз’яснили умови надання відстрочки багатодітним та чоловікам, які самостійно виховують дитину
У Полтавському ОТЦК звернули увагу щодо змін у термінах та умовах проходження ВЛК:
Верховна Рада продовжила строк проходження повторного ВЛК для обмежено придатних до 5 червня
Нагадаємо, ми писали, що 12 лютого Верховна Рада продовжила строк обовʼязкового проходження повторного ВЛК військовозобов’язаними, які були визнані обмежено придатними до військової служби, до 5 червня 2025 року. Раніше кінцевий строк проходження ВЛК для цієї категорії був визначений 4 лютого.
Міноборони презентувало реформу ВЛК — без направлення ТЦК та у цивільному медичному закладі
Обмежено придатні особи зобов’язані самостійно отримати направлення на проходження ВЛК без очікування повістки. Його можна отримати в ТЦК або через мобільний додаток «Резерв +».
Міноборони запускає у додатку «Резерв+» новий сервіс — електронне направлення на ВЛК
Ми також писали, що Міноборони впроваджує реформу ВЛК. На першому етапі її реалізації з’явиться можливість надіслати запит на направлення на ВЛК через мобільний застосунок «Резерв+», отримати сповіщення з деталями та вирушити до закладу охорони здоров’я, вказаному в направленні, без необхідності відвідувати ТЦК. Цей етап реформи має бути втілений до кінця січня.
Майже половину «обмежено придатних» після повторного огляду ВЛК визнають придатними
Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що приблизно 45% чоловіків, які раніше мали статус «обмежено придатних до військової служби», після повторного огляду були визнані придатними до військової служби. Решту 55% визнають «непридатними».
Зазначимо, що терміни дії довідки з висновком ВЛК про придатність до військової служби у воєнний час становить 1 рік.
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