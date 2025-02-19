Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна

У Полтавському ОТЦК роз’яснили умови повторного проходження ВЛК обмежено придатними громадянами

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 210

 

Військовозобов’язаними, які були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов’язані до 5 червня 2025 року самостійно звернутися до ТЦК або через електронний кабінет з метою отримання направлення на ВЛК для проходження медогляду

Полтавський обласний ТЦК та СП на своїй сторінці у Facebook надав роз’яснення, щодо зміни деяких термінів у законодавстві та умов повторного проходження військо-лікарської комісії обмежено придатними, які були внесені законопроєктом № 12457.

15-го лютого набрали чинності зміни у законі, якими визначено, що громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними (крім осіб з інвалідністю), зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби.

— Такі громадяни зобов’язані самостійно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста з метою отримання направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду, — йдеться у роз’ясненні.

У Полтавському ОТЦК роз’яснили умови надання відстрочки багатодітним та чоловікам, які самостійно виховують дитину

У Полтавському ОТЦК звернули увагу щодо змін у термінах та умовах проходження ВЛК:

  1. Замість формулювання «підлягають повторному медичному огляду» відтепер чітко визначено «зобов’язані пройти повторний медичний огляд» та «зобов’язані самостійно звернутися».
  2. Повторно пройти ВЛК потрібно до 5 червня.
  3. Особи до 25 років та старші 60-ти повторному огляду не підлягають.
  4. Вимога повторного визначення придатності не стосується осіб з інвалідністю.
— Звертаємо увагу, що за порушення законодавства про оборону передбачена відповідальність згідно статті 210-1 КУаАП — штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень, - нагадують в ТЦК.

Верховна Рада продовжила строк проходження повторного ВЛК для обмежено придатних до 5 червня

Нагадаємо, ми писали, що 12 лютого Верховна Рада продовжила строк обовʼязкового проходження повторного ВЛК військовозобов’язаними, які були визнані обмежено придатними до військової служби, до 5 червня 2025 року. Раніше кінцевий строк проходження ВЛК для цієї категорії був визначений 4 лютого.

Міноборони презентувало реформу ВЛК — без направлення ТЦК та у цивільному медичному закладі

Обмежено придатні особи зобов’язані самостійно отримати направлення на проходження ВЛК без очікування повістки. Його можна отримати в ТЦК або через мобільний додаток «Резерв +».

Міноборони запускає у додатку «Резерв+» новий сервіс — електронне направлення на ВЛК

Ми також писали, що Міноборони впроваджує реформу ВЛК. На першому етапі її реалізації з’явиться можливість надіслати запит на направлення на ВЛК через мобільний застосунок «Резерв+», отримати сповіщення з деталями та вирушити до закладу охорони здоров’я, вказаному в направленні, без необхідності відвідувати ТЦК. Цей етап реформи має бути втілений до кінця січня.

Майже половину «обмежено придатних» після повторного огляду ВЛК визнають придатними

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що приблизно 45% чоловіків, які раніше мали статус «обмежено придатних до військової служби», після повторного огляду були визнані придатними до військової служби. Решту 55% визнають «непридатними».

Зазначимо, що терміни дії довідки з висновком ВЛК про придатність до військової служби у воєнний час становить 1 рік.

ПО ТЕМІ:

ВЛК для обмежено придатних: в ОП анонсували новий законопроєкт зі змінами

У Міноборони роз’яснили, чому «обмежено придатні» мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого та яка відповідальність за порушення 

У Полтавському ОТЦК нагадали, кому до 5 лютого 2025 року потрібно повторно пройти ВЛК

Які зміни внесли у проходження ВЛК та де можна оскаржити її рішення — Полтавський ОТЦК

Сьогодні набув чинності закон, що скасовує статус «‎обмежено придатний» — до якого часу треба повторно пройти ВЛК 

1
Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП ВЛК обмежено придатні військовозобов'язані закон
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх