У Полтавському ОТЦК роз’яснили умови повторного проходження ВЛК обмежено придатними громадянами

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 210

Військовозобов’язаними, які були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов’язані до 5 червня 2025 року самостійно звернутися до ТЦК або через електронний кабінет з метою отримання направлення на ВЛК для проходження медогляду

Полтавський обласний ТЦК та СП на своїй сторінці у Facebook надав роз’яснення, щодо зміни деяких термінів у законодавстві та умов повторного проходження військо-лікарської комісії обмежено придатними, які були внесені законопроєктом № 12457.

15-го лютого набрали чинності зміни у законі, якими визначено, що громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними (крім осіб з інвалідністю), зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби.

— Такі громадяни зобов’язані самостійно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста з метою отримання направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду, — йдеться у роз’ясненні.

У Полтавському ОТЦК роз’яснили умови надання відстрочки багатодітним та чоловікам, які самостійно виховують дитину

У Полтавському ОТЦК звернули увагу щодо змін у термінах та умовах проходження ВЛК:

Замість формулювання «підлягають повторному медичному огляду» відтепер чітко визначено «зобов’язані пройти повторний медичний огляд» та «зобов’язані самостійно звернутися». Повторно пройти ВЛК потрібно до 5 червня. Особи до 25 років та старші 60-ти повторному огляду не підлягають. Вимога повторного визначення придатності не стосується осіб з інвалідністю.

— Звертаємо увагу, що за порушення законодавства про оборону передбачена відповідальність згідно статті 210-1 КУаАП — штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень, - нагадують в ТЦК.

Верховна Рада продовжила строк проходження повторного ВЛК для обмежено придатних до 5 червня

Нагадаємо, ми писали, що 12 лютого Верховна Рада продовжила строк обовʼязкового проходження повторного ВЛК військовозобов’язаними, які були визнані обмежено придатними до військової служби, до 5 червня 2025 року. Раніше кінцевий строк проходження ВЛК для цієї категорії був визначений 4 лютого.

Міноборони презентувало реформу ВЛК — без направлення ТЦК та у цивільному медичному закладі

Обмежено придатні особи зобов’язані самостійно отримати направлення на проходження ВЛК без очікування повістки. Його можна отримати в ТЦК або через мобільний додаток «Резерв +».

Міноборони запускає у додатку «Резерв+» новий сервіс — електронне направлення на ВЛК

Ми також писали, що Міноборони впроваджує реформу ВЛК. На першому етапі її реалізації з’явиться можливість надіслати запит на направлення на ВЛК через мобільний застосунок «Резерв+», отримати сповіщення з деталями та вирушити до закладу охорони здоров’я, вказаному в направленні, без необхідності відвідувати ТЦК. Цей етап реформи має бути втілений до кінця січня.

Майже половину «обмежено придатних» після повторного огляду ВЛК визнають придатними

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що приблизно 45% чоловіків, які раніше мали статус «обмежено придатних до військової служби», після повторного огляду були визнані придатними до військової служби. Решту 55% визнають «непридатними».

Зазначимо, що терміни дії довідки з висновком ВЛК про придатність до військової служби у воєнний час становить 1 рік.