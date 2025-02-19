На Полтавщині рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищує епідпоріг — медики

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На Полтавщині рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищує епідпоріг. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

За даними медиків, станом на понеділок, 17.02, кількість хворих у порівнянні із попереднім тижнем зросла на 22% або ж на 8156 осіб. Показник захворюваності наразі становить 603,1 на 100 тисяч населення, що на 15,6% більше базового рівня.

Переважна більшість хворих — 61,4% — діти.

Показники захворюваності по громадах області

У Полтавському ЦКПХ склали рейтинг громад області із найвищими показниками захворюваності:

Сенчанська громада — дуже високий рівень;

Новоселівська громада — дуже високий рівень;

Нехворощанська громада — дуже високий рівень;

Градизька громада — дуже високий рівень;

Скороходівська громада — дуже високий рівень;

Опішнянська громада — дуже високий рівень;

Сергіївська громада — дуже високий рівень;

Лубенська громада — дуже високий рівень;

Хорольська громада — дуже високий рівень.

Смертність

На попередньому тижні смертельних випадків від грипу, ГРВІ чи Covid-19 в області не зареєстрували.

Проте від початку епідсезону (жовтень минулого року) в області таких випадків зафіксували 8. Половина з них — у Кременчуцькому районі, інші 4 випадки — у Полтавському:

Кременчуцька громада — 2;

Полтавська громада — 2;

Глобинська громада — 1;

Козельщинська громада — 1;

Кобеляцька громада — 1;

Чутівська громада — 1.

Нагадаємо, у зв'язку із зростанням рівня захворюваності серед дітей, у Кременчуцькому районі на карантин закрили три заклади освіти.