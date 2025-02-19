На Полтавщині рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищує епідпоріг. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
За даними медиків, станом на понеділок, 17.02, кількість хворих у порівнянні із попереднім тижнем зросла на 22% або ж на 8156 осіб. Показник захворюваності наразі становить 603,1 на 100 тисяч населення, що на 15,6% більше базового рівня.
Переважна більшість хворих — 61,4% — діти.
У Полтавському ЦКПХ склали рейтинг громад області із найвищими показниками захворюваності:
На попередньому тижні смертельних випадків від грипу, ГРВІ чи Covid-19 в області не зареєстрували.
Проте від початку епідсезону (жовтень минулого року) в області таких випадків зафіксували 8. Половина з них — у Кременчуцькому районі, інші 4 випадки — у Полтавському:
Нагадаємо, у зв'язку із зростанням рівня захворюваності серед дітей, у Кременчуцькому районі на карантин закрили три заклади освіти.
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