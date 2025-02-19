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На Полтавщині рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищує епідпоріг — медики

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 224

 

Переважна більшість хворих — діти

На Полтавщині рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищує епідпоріг. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

За даними медиків, станом на понеділок, 17.02, кількість хворих у порівнянні із попереднім тижнем зросла на 22% або ж на 8156 осіб. Показник захворюваності наразі становить 603,1 на 100 тисяч населення, що на 15,6% більше базового рівня. 

Переважна більшість хворих — 61,4% — діти.

Показники захворюваності по громадах області

У Полтавському ЦКПХ склали рейтинг громад області із найвищими показниками захворюваності:

  • Сенчанська громада — дуже високий рівень;
  • Новоселівська громада — дуже високий рівень;
  • Нехворощанська громада — дуже високий рівень;
  • Градизька громада — дуже високий рівень;
  • Скороходівська громада — дуже високий рівень;
  • Опішнянська громада — дуже високий рівень;
  • Сергіївська громада — дуже високий рівень;
  • Лубенська громада — дуже високий рівень;
  • Хорольська громада — дуже високий рівень.

Смертність

На попередньому тижні смертельних випадків від грипу, ГРВІ чи Covid-19 в області не зареєстрували.

Проте від початку епідсезону (жовтень минулого року) в області таких випадків зафіксували 8. Половина з них — у Кременчуцькому районі, інші 4 випадки — у Полтавському:

  • Кременчуцька громада — 2;
  • Полтавська громада — 2;
  • Глобинська громада — 1;
  • Козельщинська громада — 1;
  • Кобеляцька громада — 1;
  • Чутівська громада — 1.

Нагадаємо, у зв'язку із зростанням рівня захворюваності серед дітей, у Кременчуцькому районі на карантин закрили три заклади освіти.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: захворюваність грипп ГРВІ
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