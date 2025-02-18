У Кременчуцькому районі три заклади освіти закрили на карантин. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного Центру контролю та профілактики хвороб.
Станом на 17 лютого на карантині перебувають два заклади освіти у Кам’янопотоківській громаді та один заклад освіти в Омельницькій громаді. Навчаються у цих закладах освіти 595 дітей.
У Кременчуці ж на минулому тижні на грип захворіли 49 дітей, а га ГРВІ — 734 дитини. Переважна більшість з них лікується вдома амбулаторно.
Нагадаємо, на початку лютого у Кременчуці у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності дітей на дистанційне навчання перевели учнів із чотирьох класів у двох ліцеях.
Також раніше ми писали, чому захворюванню на грип та ГРВІ найчастіше піддаються діти, а також чи вирішують медики, коли варто закривати школи чи окремі класи на карантин.
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