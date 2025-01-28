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У Кременчуці почастішали випадки захворювання дітей на ГРВІ та грип: що кажуть лікарі

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 391

 

Минулого тижня у Кременчуці вперше за осінньо-зимовий період зареєстрували хворих на грип

У Кременчуці зростає кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Також уперше за осінньо-зимовий період у місті виявили хворих на грип. І переважна більшість серед пацієнтів припадає саме на дитяче населення. 

Так на попередньому тижні у місті було зареєстровано 731 випадок захворювання на ГРВІ, із них 610 — діти. Грип констатували також у хворих дітей.

Про статистику захворювання на грип та ГРВІ ми вирішили розпитати у лікарки-епідеміологині Кременчуцького районного відокремленого підрозділу державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Лариси Коровіної.

Лікарка зазначає: за минулий тиждень кількість хворих зросла на 21% у порівнянні з попереднім. І дійсно, серед усієї кількості хворих 78% припадає саме на дитяче населення.

Проте панікувати не варто: такий рівень захворюваності на 34% нижчий за базовий рівень для цього часу. 

До того ж практично усі діти лікуються вдома — до медзакладів ушпиталили лише 7 маленьких пацієнтів.

Тож чи є ризик, що через таку кількість хворих дітей школи можуть закрити на карантин? 

— Ми таких рекомендацій не надаємо, — зазначає Лариса Коровіна. — Про те, чи закривати школи або окремі класи на карантин, вирішує адміністрація закладів освіти. Вони дивляться уже безпосередньо по ситуації та за кількістю хворих дітей.

А як бути із грипом? Чому зараз почали фіксувати випадки захворювання? Відповідь тут доволі проста: почали виявляти хворобу тоді, коли почали на неї тестувати.

— Якщо у дитячій лікарні тести є, бо вони працюють із серйозними випадками захворювань, то ясно, що вони хворих на грип реєструють. Якщо ж центри первинної медико-санітарної допомоги швидкі тести на грип закупили — діагностуватимуть грип і сімейні лікарі у дорослих. А як ні — то записуватимуть діагноз ГРВІ, — розповідає лікарка.

Саме за допомогою cito-тестів лікарі і діагностували грип у 4 дітей у Кременчуцькій громаді: троє пацієнтів захворіли на грип А, ще один — на грип В. Трьох дітей із грипом ушпиталили, ще один хворий лікується вдома амбулаторно.

Активно закликають медики населення і вакцинуватися проти грипу. Проте серед громадян така імунізація чомусь не є популярною. До прикладу, з усього Кременчуцького району за останній тиждень щеплення від грипу зробили лише 2 людини у Кременчуці.

Загалом же від початку епідсезону (з жовтня 2024 року) і до сьогодні у місті від грипу щепили 921 людину. З них 409 медпрацівників та 133 дитини віком до 5 років.

Чому хворіють діти

За даними медиків, найчастіше діти піддаються впливу вірусних захворювань, зокрема грипу та ГРВІ, у зв’язку із кількома факторами.

Перший — несформований імунітет. Імунна система дитини формується на рівні дорослого ближче до 10-12 років. Відповідно до цього часу діти частіше й хворіють.
За імунітет в організму людини відповідає білок інтерферон. Він слугує першою лінією захисту при потраплянні вірусу в організм. Якщо у дорослого інтерферон активується у перші два дні після потрапляння вірусу в організм, то у дітей цей процес зміщується на 3-5 день. Відповідно інтерферон починає вироблятися уже тоді, коли вірус в організмі накопичився.

Наступний чинник — епідеміологічний. У дитсадку та школі діти активно контактують один з одним, перебувають у тісному скупченні. Це і сприяє швидкому поширенню збудників респіраторних захворювань.

На думку лікарів, саме до 10-12 років у дітей формується так звана імунологічна пам’ять. У цей період вона ніби тренується, тож діти і хворіють частіше за дорослих. Проте чим старшою дитина стає, тим більше у її імунної системи «досвіду» у боротьбі з вірусними інфекціями.

Нагадаємо, на початку року на Полтавщині виявляли хворих на метапневмовірус. На думку медиків, симптоми хвороби схожі на застуду чи легкий грип і протікають без ускладнень. 

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: onclinic.ua
Теги: захворюваність ГРВІ грип діти карантин
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