Минулого тижня, із 20 до 26 січня, у Кременчуці громадяни хворіли на ГРВІ, грип та Covid-19. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Серед громадян на ГРВІ захворіли 731 мешканець, з них 610 — діти. Один дорослий захворів на COVID-19, він лікується амбулаторно.
Також на минулому тижні зареєстрували 8 випадків захворювань на грип типу А. Серед пацієнтів 7 — діти, 3 з них були госпіталізовані. Ще один хворий на грип дорослий лікується амбулаторно. Із ГРВІ до лікарні госпіталізували 9 пацієнтів — 8 дітей та 1 дорослого.
Смертельних випадків від коронавірусу не було.
Така кількість хворих є нижчою за епідемпоріг для регіону.
Лікарі також закликають не забувати про вакцинацію від COVID-19.
Наразі у Кременчуці є вакцина фірми виробника Pfizer. Щеплення залишаються безоплатними. У міськраді зазначають, що робити його можна у пунктах щеплення щоденно, крім суботи та неділі:
Перед вакцинацією варто проконсультуватися із сімейним лікарем.
Варто зазначити, що у порівнянні із минулими тижнями кількість хворих на ГРВІ дещо зросла.
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