На минулому тижні у Кременчуці 8 людей захворіли на грип та 1 — на Covid-19

Вчора, 21:01 Переглядів: 134

Зареєстровано також понад 700 випадків захворювань на ГРВІ: переважна більшість з них — діти

Минулого тижня, із 20 до 26 січня, у Кременчуці громадяни хворіли на ГРВІ, грип та Covid-19. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Серед громадян на ГРВІ захворіли 731 мешканець, з них 610 — діти. Один дорослий захворів на COVID-19, він лікується амбулаторно.

Також на минулому тижні зареєстрували 8 випадків захворювань на грип типу А. Серед пацієнтів 7 — діти, 3 з них були госпіталізовані. Ще один хворий на грип дорослий лікується амбулаторно. Із ГРВІ до лікарні госпіталізували 9 пацієнтів — 8 дітей та 1 дорослого.

Смертельних випадків від коронавірусу не було.

Така кількість хворих є нижчою за епідемпоріг для регіону.

Лікарі також закликають не забувати про вакцинацію від COVID-19.

Де у Кременчуці зробити щеплення

Наразі у Кременчуці є вакцина фірми виробника Pfizer. Щеплення залишаються безоплатними. У міськраді зазначають, що робити його можна у пунктах щеплення щоденно, крім суботи та неділі:

з 9.00 до 17.00 за адресами:

вул. Київська, 14,

вул. Квітки Цісик, 1а,

квартал 278, буд. 13б,

проспект. Лесі Українки, 80,

проспект Лесі Українки, 15/8,

вул. Олексія Древаля, 101.

Перед вакцинацією варто проконсультуватися із сімейним лікарем.

Варто зазначити, що у порівнянні із минулими тижнями кількість хворих на ГРВІ дещо зросла.