На завтра синоптики попереджають про несприятливі погодні умови: в області прогнозують туман

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 58

Через це на Полтавщині оголосили І рівень небезпечності — жовтий

Завтра, 28 січня, уночі та в першій половині дня на Полтавщині синоптики прогнозують туман. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.

За даними метеорологів, на дорогах області очікується зниження рівня видимості до 200-500 м.

У зв’язку із цим у Полтавській області оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та природного середовища і призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.

Рекомендації для водіїв та пішоходів:

Водіям рекомендується дотримуватися безпечної швидкості, уникати різких маневрів та зберігати дистанцію між транспортними засобами.

Пішоходам слід бути обережними під час переходу доріг та використовувати зручне неслизьке взуття.

Нагадаємо, за даними синоптиків початок січня на Полтавщині був аномально теплим.