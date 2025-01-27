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На завтра синоптики попереджають про несприятливі погодні умови: в області прогнозують туман

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 58

 

Через це на Полтавщині оголосили І рівень небезпечності — жовтий

Завтра, 28 січня, уночі та в першій половині дня на Полтавщині синоптики прогнозують туман. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.

За даними метеорологів, на дорогах області очікується зниження рівня видимості до 200-500 м.

 

У зв’язку із цим у Полтавській області оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та природного середовища і призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.

Рекомендації для водіїв та пішоходів:

  • Водіям рекомендується дотримуватися безпечної швидкості, уникати різких маневрів та зберігати дистанцію між транспортними засобами.
  • Пішоходам слід бути обережними під час переходу доріг та використовувати зручне неслизьке взуття.

Нагадаємо, за даними синоптиків початок січня на Полтавщині був аномально теплим.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: погода прогноз погоди туман гідрометцентр
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