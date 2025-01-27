Де у вівторок у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 28 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Козацька, 61/31-94А

просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118

вул. Сергія Кульчицького, 16-49

туп. Степовий, 1-9

вул. Княгині Ольги, 10-28

вул. Молодіжна, 7

вул. Івана Приходька, 84/2

пров. 1-й Ливарний,

вул. Володимира Івасюка,

вул. Ливарна,

пров. Ливарний,

туп. Ливарний,

пров. Літописний,

пров. Мирний,

вул. Михайла Драгоманова,

пров. Івана Кожедуба,

вул. Ковальська,

пров. Крюківський,

наб. Лейтенанта Дніпрова,

вул. Лінійна,

вул. М. Березовського,

пр-д М. Старицького,

вул. Павла Чубинського,

пров. Петра Ракітіна,

пров. Тополевий,

пров. Художній,

вул. Художня,

вул. Чумацький Шлях,

пров. Докучаєва,

вул. Олександріївська

вул. Виноградна, 15-56;

вул. Володимира Івасюка, 31-86/46;

пров. Івана Приходька, 3-24;

вул. Івана Франка, 4-40;

пров. Костянтина Ушинського, 1-14;

вул. Насосна, 6/1-100;

пров. Насосний, 5Б-20;

вул. М. Березовського, 7-45;

вул. Республіканська, 1-74, 107;

вул. Тупікова, 3-10;

пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7;

вул. Христини Алчевської, 2;

пров. Художній, 2-15;

вул. Художня, 28-57/2

вул. Андрія Гончарова,

пр. Георгія Петька,

вул. Гірська,

пров. Дмитра Вишневецького,

пр. Заводський,

пр. Івана Торубари,

вул. Кавказька,

пр. Корабліної,

вул. Костянтина Острозького,

вул. Новобудівельна,

пров. Одеський,

пр. Одеський,

вул. Петра Прокоповича,

вул. Сержанта Андросова,

вул. Соломії Крушельницької,

вул. Черкаська,

вул. Чечелівська,

пров. Чечелівський

вул. Івана Кожедуба, 13-32;

вул. Ковальська, 30/24, 35-37;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7;

вул. Лінійна, 1-4;

вул. Михайла Драгоманова, 13/28-49Б;

вул. Павла Чубинського, 21-33;

пров. Петра Ракітіна, 2, 18, 19

вул. Пілотів, 17-44;

пр. Пілотів, 27

вул. Полковника Оксанченка, 5-68

вул. Юрія Кондратюка,

вул. Юрія Липи,

вул. Архітектора Сергєєва,

вул. Богдана Хмельницького,

вул. Ботанічна,

вул. Братів Тютюнників,

вул. Весняна,

вул. Володимира Короленка,

вул. Гійома Боплана,

вул. Громадянська,

вул. Затонна,

вул. Каховська,

вул. Кільцева,

вул. Кооперативна,

вул. Лугова,

вул. Миколи Пирогова,

вул. Нескорених,

вул. Проєктна,

вул. Проліскова,

вул. Раїси Кириченко

вул. Куруківська, 1-6, 11, 27А;

вул. Білецьківська, 2-28А;

вул. Івана Чорнобаби, 10-31/1;

вул. Петра Дорошенка, 2-8;

вул. Пілотів, 46;

пр-д Пілотів, 34А, 48;

вул. Сагайдачного, 10, 29;

вул. Ярослава Мудрого, 30-38

вул. Театральна, 42-46А

вул. Марка Вовчка, 2-28;

вул. Ананія Размислова, 3, 5, 6;

вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;

просп. Полтавський, 221-241

просп. Свободи, 81

вул. Гайдамацька, 1-14;

вул. Кавалерійська, 15А-17А;

вул. Остапа Вишні, 4-29/38;

пров. Шкільний, 20-24/27;

пров. Остапа Вишні, 1;

вул. Чорноморська

вул. Виноградна, 1-14

вул. Василя Сухомлинського, 3-15;

вул. Володимира Івасюка, 103-122;

пров. Дружби, 3-15;

вул. Світанкова, 19-29

вул. 29 Вересня, 18, 21;

вул. Лейтенанта Покладова, 25, 34;

вул. Небесної Сотні, 41/66;

вул. Полковника Гегечкорі, 40/53;

вул. Троїцька, 39/32-64

пров. Бакинський, 9-12;

пров. Бар’єрний, 7-12;

вул. Вітчизняна, 5-20;

вул. Гійома Боплана, 77-92;

пров. Західний, 11-14;

пров. Квітневий, 1-10;

вул. Кооперативна, 1-28/75;

пров. Луговий, 17-37;

пр-д Луговий, 10-25;

вул. Юрія Кондратюка, 13А-74/23;

вул. Бетонна, 126-128А;

вул. Пугачова, 36;

вул. Юрія Кондратюка, 7-82

вул. Володимира Івасюка, 50/10;

пров. Крюківський, 1А;

вул. Максима Березовського, 1, 2, 2А;

пров. Мирний, 7, 8А, 22;

вул. Художня, 1/8-11;

пров. Яблуневий, 7

пров. Абрикосовий, 23-25/28;

вул. Межова, 14/20;

пров. Фруктовий, 3-12/2;

туп. Фруктовий, 3, 5, 7;

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