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Де у вівторок у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 19:04 Переглядів: 238

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 28 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Козацька, 61/31-94А
  • просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118
  • вул. Сергія Кульчицького, 16-49
  • туп. Степовий, 1-9
  • вул. Княгині Ольги, 10-28
  • вул. Молодіжна, 7
  • вул. Івана Приходька, 84/2
  • пров. 1-й Ливарний,
  • вул. Володимира Івасюка,
  • вул. Ливарна,
  • пров. Ливарний,
  • туп. Ливарний,
  • пров. Літописний,
  • пров. Мирний,
  • вул. Михайла Драгоманова,
  • пров. Івана Кожедуба,
  • вул. Ковальська,
  • пров. Крюківський,
  • наб. Лейтенанта Дніпрова,
  • вул. Лінійна,
  • вул. М. Березовського,
  • пр-д М. Старицького,
  • вул. Павла Чубинського,
  • пров. Петра Ракітіна,
  • пров. Тополевий,
  • пров. Художній,
  • вул. Художня,
  • вул. Чумацький Шлях,
  • пров. Докучаєва,
  • вул. Олександріївська
  • вул. Виноградна, 15-56;
  • вул. Володимира Івасюка, 31-86/46;
  • пров. Івана Приходька, 3-24;
  • вул. Івана Франка, 4-40;
  • пров. Костянтина Ушинського, 1-14;
  • вул. Насосна, 6/1-100;
  • пров. Насосний, 5Б-20;
  • вул. М. Березовського, 7-45;
  • вул. Республіканська, 1-74, 107;
  • вул. Тупікова, 3-10;
  • пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7;
  • вул. Христини Алчевської, 2;
  • пров. Художній, 2-15;
  • вул. Художня, 28-57/2
  • вул. Андрія Гончарова,
  • пр. Георгія Петька,
  • вул. Гірська,
  • пров. Дмитра Вишневецького,
  • пр. Заводський,
  • пр. Івана Торубари,
  • вул. Кавказька,
  • пр. Корабліної,
  • вул. Костянтина Острозького,
  • вул. Новобудівельна,
  • пров. Одеський,
  • пр. Одеський,
  • вул. Петра Прокоповича,
  • вул. Сержанта Андросова,
  • вул. Соломії Крушельницької,
  • вул. Черкаська,
  • вул. Чечелівська,
  • пров. Чечелівський
  • вул. Івана Кожедуба, 13-32;
  • вул. Ковальська, 30/24, 35-37;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7;
  • вул. Лінійна, 1-4;
  • вул. Михайла Драгоманова, 13/28-49Б;
  • вул. Павла Чубинського, 21-33;
  • пров. Петра Ракітіна, 2, 18, 19
  • вул. Пілотів, 17-44;
  • пр. Пілотів, 27
  • вул. Полковника Оксанченка, 5-68
  • вул. Юрія Кондратюка,
  • вул. Юрія Липи,
  • вул. Архітектора Сергєєва,
  • вул. Богдана Хмельницького,
  • вул. Ботанічна,
  • вул. Братів Тютюнників,
  • вул. Весняна,
  • вул. Володимира Короленка,
  • вул. Гійома Боплана,
  • вул. Громадянська,
  • вул. Затонна,
  • вул. Каховська,
  • вул. Кільцева,
  • вул. Кооперативна,
  • вул. Лугова,
  • вул. Миколи Пирогова,
  • вул. Нескорених,
  • вул. Проєктна,
  • вул. Проліскова,
  • вул. Раїси Кириченко
  • вул. Куруківська, 1-6, 11, 27А;
  • вул. Білецьківська, 2-28А;
  • вул. Івана Чорнобаби, 10-31/1;
  • вул. Петра Дорошенка, 2-8;
  • вул. Пілотів, 46;
  • пр-д Пілотів, 34А, 48;
  • вул. Сагайдачного, 10, 29;
  • вул. Ярослава Мудрого, 30-38
  • вул. Театральна, 42-46А
  • вул. Марка Вовчка, 2-28;
  • вул. Ананія Размислова, 3, 5, 6;
  • вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;
  • просп. Полтавський, 221-241
  • просп. Свободи, 81
  • вул. Гайдамацька, 1-14;
  • вул. Кавалерійська, 15А-17А;
  • вул. Остапа Вишні, 4-29/38;
  • пров. Шкільний, 20-24/27;
  • пров. Остапа Вишні, 1;
  • вул. Чорноморська
  • вул. Виноградна, 1-14
  • вул. Василя Сухомлинського, 3-15;
  • вул. Володимира Івасюка, 103-122;
  • пров. Дружби, 3-15;
  • вул. Світанкова, 19-29
  • вул. 29 Вересня, 18, 21;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 25, 34;
  • вул. Небесної Сотні, 41/66;
  • вул. Полковника Гегечкорі, 40/53;
  • вул. Троїцька, 39/32-64
  • пров. Бакинський, 9-12;
  • пров. Бар’єрний, 7-12;
  • вул. Вітчизняна, 5-20;
  • вул. Гійома Боплана, 77-92;
  • пров. Західний, 11-14;
  • пров. Квітневий, 1-10;
  • вул. Кооперативна, 1-28/75;
  • пров. Луговий, 17-37;
  • пр-д Луговий, 10-25;
  • вул. Юрія Кондратюка, 13А-74/23;
  • вул. Бетонна, 126-128А;
  • вул. Пугачова, 36;
  • вул. Юрія Кондратюка, 7-82
  • вул. Володимира Івасюка, 50/10;
  • пров. Крюківський, 1А;
  • вул. Максима Березовського, 1, 2, 2А;
  • пров. Мирний, 7, 8А, 22;
  • вул. Художня, 1/8-11;
  • пров. Яблуневий, 7
  • пров. Абрикосовий, 23-25/28;
  • вул. Межова, 14/20;
  • пров. Фруктовий, 3-12/2;
  • туп. Фруктовий, 3, 5, 7;
  • вул. Юрія Руфа, 7-50

З 08.00 до 16.00

  • туп. Урожайний, 2

З 08.00 до 18.00

  • с. Потоки
0
Автор: Яна Гудзь
Теги: світло відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго адреси
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