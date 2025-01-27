Де у вівторок у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 19:04
Переглядів: 238
Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 28 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Козацька, 61/31-94А
- просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118
- вул. Сергія Кульчицького, 16-49
- туп. Степовий, 1-9
- вул. Княгині Ольги, 10-28
- вул. Молодіжна, 7
- вул. Івана Приходька, 84/2
- пров. 1-й Ливарний,
- вул. Володимира Івасюка,
- вул. Ливарна,
- пров. Ливарний,
- туп. Ливарний,
- пров. Літописний,
- пров. Мирний,
- вул. Михайла Драгоманова,
- пров. Івана Кожедуба,
- вул. Ковальська,
- пров. Крюківський,
- наб. Лейтенанта Дніпрова,
- вул. Лінійна,
- вул. М. Березовського,
- пр-д М. Старицького,
- вул. Павла Чубинського,
- пров. Петра Ракітіна,
- пров. Тополевий,
- пров. Художній,
- вул. Художня,
- вул. Чумацький Шлях,
- пров. Докучаєва,
- вул. Олександріївська
- вул. Виноградна, 15-56;
- вул. Володимира Івасюка, 31-86/46;
- пров. Івана Приходька, 3-24;
- вул. Івана Франка, 4-40;
- пров. Костянтина Ушинського, 1-14;
- вул. Насосна, 6/1-100;
- пров. Насосний, 5Б-20;
- вул. М. Березовського, 7-45;
- вул. Республіканська, 1-74, 107;
- вул. Тупікова, 3-10;
- пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7;
- вул. Христини Алчевської, 2;
- пров. Художній, 2-15;
- вул. Художня, 28-57/2
- вул. Андрія Гончарова,
- пр. Георгія Петька,
- вул. Гірська,
- пров. Дмитра Вишневецького,
- пр. Заводський,
- пр. Івана Торубари,
- вул. Кавказька,
- пр. Корабліної,
- вул. Костянтина Острозького,
- вул. Новобудівельна,
- пров. Одеський,
- пр. Одеський,
- вул. Петра Прокоповича,
- вул. Сержанта Андросова,
- вул. Соломії Крушельницької,
- вул. Черкаська,
- вул. Чечелівська,
- пров. Чечелівський
- вул. Івана Кожедуба, 13-32;
- вул. Ковальська, 30/24, 35-37;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7;
- вул. Лінійна, 1-4;
- вул. Михайла Драгоманова, 13/28-49Б;
- вул. Павла Чубинського, 21-33;
- пров. Петра Ракітіна, 2, 18, 19
- вул. Пілотів, 17-44;
- пр. Пілотів, 27
- вул. Полковника Оксанченка, 5-68
- вул. Юрія Кондратюка,
- вул. Юрія Липи,
- вул. Архітектора Сергєєва,
- вул. Богдана Хмельницького,
- вул. Ботанічна,
- вул. Братів Тютюнників,
- вул. Весняна,
- вул. Володимира Короленка,
- вул. Гійома Боплана,
- вул. Громадянська,
- вул. Затонна,
- вул. Каховська,
- вул. Кільцева,
- вул. Кооперативна,
- вул. Лугова,
- вул. Миколи Пирогова,
- вул. Нескорених,
- вул. Проєктна,
- вул. Проліскова,
- вул. Раїси Кириченко
- вул. Куруківська, 1-6, 11, 27А;
- вул. Білецьківська, 2-28А;
- вул. Івана Чорнобаби, 10-31/1;
- вул. Петра Дорошенка, 2-8;
- вул. Пілотів, 46;
- пр-д Пілотів, 34А, 48;
- вул. Сагайдачного, 10, 29;
- вул. Ярослава Мудрого, 30-38
- вул. Театральна, 42-46А
- вул. Марка Вовчка, 2-28;
- вул. Ананія Размислова, 3, 5, 6;
- вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;
- просп. Полтавський, 221-241
- просп. Свободи, 81
- вул. Гайдамацька, 1-14;
- вул. Кавалерійська, 15А-17А;
- вул. Остапа Вишні, 4-29/38;
- пров. Шкільний, 20-24/27;
- пров. Остапа Вишні, 1;
- вул. Чорноморська
- вул. Виноградна, 1-14
- вул. Василя Сухомлинського, 3-15;
- вул. Володимира Івасюка, 103-122;
- пров. Дружби, 3-15;
- вул. Світанкова, 19-29
- вул. 29 Вересня, 18, 21;
- вул. Лейтенанта Покладова, 25, 34;
- вул. Небесної Сотні, 41/66;
- вул. Полковника Гегечкорі, 40/53;
- вул. Троїцька, 39/32-64
- пров. Бакинський, 9-12;
- пров. Бар’єрний, 7-12;
- вул. Вітчизняна, 5-20;
- вул. Гійома Боплана, 77-92;
- пров. Західний, 11-14;
- пров. Квітневий, 1-10;
- вул. Кооперативна, 1-28/75;
- пров. Луговий, 17-37;
- пр-д Луговий, 10-25;
- вул. Юрія Кондратюка, 13А-74/23;
- вул. Бетонна, 126-128А;
- вул. Пугачова, 36;
- вул. Юрія Кондратюка, 7-82
- вул. Володимира Івасюка, 50/10;
- пров. Крюківський, 1А;
- вул. Максима Березовського, 1, 2, 2А;
- пров. Мирний, 7, 8А, 22;
- вул. Художня, 1/8-11;
- пров. Яблуневий, 7
- пров. Абрикосовий, 23-25/28;
- вул. Межова, 14/20;
- пров. Фруктовий, 3-12/2;
- туп. Фруктовий, 3, 5, 7;
- вул. Юрія Руфа, 7-50
З 08.00 до 16.00
З 08.00 до 18.00
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.