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У Кременчуці водійка Mercedes протягом року двічі порушила правила, не маючи прав на водіння

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 269 Коментарів: 1

 

Патрульні поліцейські склали на неї адмінматеріали за двома статтями КУпАП

Керування транспортним засобом особою, яка не має на це відповідних документів — суворо заборонено. Про це нагадують у пресслужбі Патрульної поліції Кременчука на офіційній сторінці у Facebook.

Як зазначається у повідомленні, під час несення служби на вулиці Європейській інспектори патрульної поліції зупинили автомобіль Mercedes-Benz за порушення правил дорожнього руху. Водійка проігнорувала вимогу дорожнього знаку 5.18 (напрямок руху по смузі) та здійснила лівий поворот, коли дозволено рух лише прямо.

Під час перевірки документів поліціянти встановили, що 24-річна жінка не отримувала посвідчення водія відповідної категорії та повторно протягом року сіла за кермо без права керування.

Патрульні склали відповідні матеріали:

  • постанову за ч. 1 ст. 122 КУпАП (Порушення вимог дорожніх знаків);
  • протокол за ч. 5 ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування).

— Друзі, відсутність знань і навичок водіння, призводить до критичних помилок у керуванні автомобілем, що можуть стати причиною ДТП. Дотримуйтеся правил дорожнього руху та отримуйте посвідчення водія перед тим, як сідати за кермо!У разі виявлення порушень або небезпечної поведінки на дорозі — звертайтеся за номером 102, — закликають правоохоронці.

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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція посвідчення водія порушення ПДР
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Коментарі: 1

1 267
Andron777:
Сьогодні, 19:39

Це вона на Бетонну повернула, або з неї виїжджала? smirk


1 0

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