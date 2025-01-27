У Кременчуці знову «замінували» «Галактику»

Сьогодні, 17:40 Переглядів: 193 Коментарів: 1

Ввечері 27 січня у Кременчуці знову надійшло повідомлення про замінування деяких торгівельних центрів. Серед них — «Галактика». Про це повідомив кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Відомо, що на місцях уже працюють відповідні служби: вибухотехніки та кінологи перевіряють приміщення.

Нагадаємо, минулого тижня уже надходила інформація про замінування закладів освіти та торгівельних центрів.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.



