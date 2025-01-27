На Одещині прикордонники затримали полтавців, які хотіли незаконно виїхати до Молдови

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 175

За поїздку чоловіки мали заплатити 2300 доларів: 1900 уже перерахували через криптогаманець, а решту мали б передати після прибуття на місце

На Одещині прикордонники затримали групу із чотирьох чоловіків — полтавців та киян — які хотіли незаконно перетнути кордон і потрапити до Молдови. Про це інформують у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонслужби.

За попередніми даними, чоловіки «купили білети за кордон» у адміністратора одного із телеграм-каналів. Перевезти їх через кордон поза пунктами пропуску мав мешканець Одеської області. Забравши двох клієнтів в Миколаївській області та ще двох — на Одещині, направився до ділянки кордону. Після того, як він підвіз їх до українсько-молдовського кордону, чоловіки мали б самостійно його перетнути.

За ці послуги клієнти мали заплатити організатору по 2300 доларів, при цьому кожен уже перерахував йому 1900 наперед на криптогаманець, решту мали передати після прибуття. На місці у водія вилучили частину грошей, отриманих за перевезення, та транспортний засіб.

На пасажирів прикордонники склали протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).

Водія правоохоронці затримали. Йому повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів за ст. 332 Кримінального кодексу України. Чоловікові може загрожувати до дев'яти років за ґратами з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники затримали полтавця та ще двох чоловіків при спробі подолати Тису.