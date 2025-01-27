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Судитимуть жителя Кременчука, який на Рівненщині спричинив аварію, де загинув поліцейський

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 128

 

Правоохоронці встановили, що водій перевищив швидкість та врізався у службовий автомобіль, де перебували двоє правоохоронців та військовослужбовець

На Рівненщині судитимуть 64-річного водія з Кременчука, який минулого вересня спричинив аварію на дорозі Київ — Ковель — Ягодин, де загинув поліцейський. Про це інформують у пресслужбі поліції Рівненщини.

За попередніми даними, водій автоцистерни DAF перевищив допустиму швидкість руху і своєчасно не відреагував, аби зупинити автомобіль. Потім звернув вліво та врізався у бетонні конструкції блокпоста, де стояв службовий автомобіль із двома поліцейськими та військовослужбовцем Збройних сил України.

 

Як повідомляють правоохоронці, водій мій уникнути зіткнення з автомобілем, проте не зробив цього.

Його затримали слідчі в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України. Спочатку водій перебував під вартою, але потім запобіжний захід змінили на домашній арешт.

Слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали справи до суду.

Правоохоронці також зазначають, що водій автоцистерни своєї вини у скоєному не визнає.

Нагадаємо, поліція повідомила про підозру водієві позашляховика, який спричинив аварію на трасі на Полтавщині, внаслідок якої загинула 39-річна блогерка Анна Жук.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Рівненщини
Теги: аварія ДТП Рівненська область суд водій поліцейський загиблий
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