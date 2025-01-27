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Понад 165 тисяч гривень збитків за 38 спійманих рибин: на Полтавщині затримали двох браконьєрів

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 139

 

Ловили чоловіки рибу сітками із гумового човна

На Полтавщині правоохоронці затримали двох браконьєрів, які у селі Кишеньки Полтавського району із гумового човна за допомогою двох сіток незаконно ловили рибу. Про це інформують у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.

На місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу, аби ті зафіксували кримінальне правопорушення.

За попередніми даними, своїми діями браконьєри нанесли природному середовищу збитків на 165 тис. 984 грн.

Незаконно спійману рибу — 38 екземплярів плоскирки — вилучили та передали до рибоприймального пункту з подальшим спрямуванням коштів в дохід держави.

У браконьєрів правоохоронці конфіскували човен, а також склали на них протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також на разі вирішується питання про порушення кримінального провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у 2024 році поліція Полтавщини викрила 114 фактів браконьєрства на водоймах області.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини, ілюстративне
Теги: браконьєри браконьєрство збитки риба рибоохоронний патруль
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