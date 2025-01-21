Громадська організація «Асоціація людей з інвалідністю «На крилах надії України» святкує 10-річчя. З нагоди ювілею 29 січня о 16.00 у Міському палаці культури (МПК) відбудеться урочистий захід, до участі в якому запрошують усіх бажаючих.
Програма заходу включає:
Вхід на святкування — вільний.
Організація закликає мешканців міста та гостей долучитися до святкування, поділяти радість ювілею та підтримати тих, хто вже 10 років створює спільноту взаємодопомоги, взаєморозуміння та турботи про людей з інвалідністю.
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