«На крилах надії України» святкує 10-річчя: запрошують усіх охочих (афіша)

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 160

Громадська організація «Асоціація людей з інвалідністю «На крилах надії України» святкує 10-річчя. З нагоди ювілею 29 січня о 16.00 у Міському палаці культури (МПК) відбудеться урочистий захід, до участі в якому запрошують усіх бажаючих.

Програма заходу включає:

урочисту частину;

виступи гостей та учасників організації;

теплу та дружню атмосферу.

Вхід на святкування — вільний.

Організація закликає мешканців міста та гостей долучитися до святкування, поділяти радість ювілею та підтримати тих, хто вже 10 років створює спільноту взаємодопомоги, взаєморозуміння та турботи про людей з інвалідністю.