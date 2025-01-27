«На щиті» до Кременчука повернувся полеглий захисник Руслан Семенов

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 556

Завтра, 28 січня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого захисника Руслана Семенова. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Загинув захисник під час виконання бойового завдання по захисту України 12 січня 2025 року.

Прощання та поховання військовослужбовця відбудеться завтра, 28 січня:

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Руслана Семенова.