«На щиті» до Кременчука повернувся полеглий захисник Руслан Семенов

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця
Завтра, 28 січня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого захисника Руслана Семенова. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Загинув захисник під час виконання бойового завдання по захисту України 12 січня 2025 року.
Прощання та поховання військовослужбовця відбудеться завтра, 28 січня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Руслана Семенова.
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