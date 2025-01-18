У 2024 році поліція Полтавщини викрила 114 фактів браконьєрства на водних об’єктах області

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 108

На розгляд судів передано 60 обвинувальних актів відносно осіб, підозрюваних у незаконному добувному промислі - обвинувальні вироки ухвалені вже у 38 кримінальних провадженнях

На території Полтавської області у 2024 році поліція проводила превентивні заходи, спрямовані на виявлення, припинення та документування кримінальних і адміністративних правопорушень на водних об’єктах та прибережній території. Загалом викрито 114 фактів браконьєрства на воді, з них 57 кримінальних проваджень зареєстровано в період дії нерестової заборони.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

У браконьєрів вилучено понад 6 тонн незаконно добутої риби та рибної продукції, які передано для реалізації в дохід держави. Також вилучено понад 16 кілометрів браконьєрських сіток, 36 заборонених знарядь лову, 43 човни та 10 транспортних засобів, що використовувалися для перевезення рибацьких снастей та незаконного улову.

За інформацією відділу дізнання поліції Полтавщини, у 2024 році органи досудового розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури скерували на розгляд судів 60 обвинувальних актів відносно осіб, підозрюваних у незаконному добувному промислі. Судами ухвалені обвинувальні вироки вже у 38 кримінальних провадженнях.

За оцінками фахівців, браконьєри завдали державі збитків на понад 33 мільйони гривень.

Також у 2024 році працівники сектору поліцейської діяльності на воді склали понад 400 адміністративних матеріалів за статтею 117 (Порушення правил користування річковими й маломірними суднами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліція нагадує, що в період дії воєнного стану забороняється навігація для маломірних суден на водоймах області, окрім суден підприємств, установ, організацій, що займаються промисловим рибальством на Кам’янському та Кременчуцькому водосховищах, а також спеціально уповноважених органів державної влади, які здійснюють охорону водних біоресурсів, працівникам Нацполіції, представникам ЗСУ та інших органів державної влади. Заборона поширюється на малі судна, моторні судна, прогулянкові вітрильні судна, прогулянкові судна, спортивні судна, швидкісні судна та спортивні судна, а також водні мотоцикли й засоби для розваг на воді.

Правоохоронці також нагадують, що з 1 листопада 2024 року на Полтавщині діє осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Вона триватиме до початку нересту 2025 року. Перелік та межі зимувальних ям, де вилов риби заборонено, можна переглянути тут.

Крім того, до 30 червня 2025 року на всіх водоймах області діє заборона на лов річкових раків в період їх природнього відтворення та на період їх першої линьки.

Поліція Полтавщини закликає громадян дотримуватися встановлених обмежень та правил рибальства задля збереження природних біоресурсів Полтавщини та просить очевидців не зволікаючи повідомляти про порушення правил рибальства та незаконної реалізації риби на номер 102.